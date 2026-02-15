Зеленский окончательно объяснил, почему Россия против иностранных войск в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия выступает против пребывания иностранных военных контингентов в Украине, поскольку это не отвечает планам Москвы по продлению агрессии. По мнению Зеленского, российский диктатор Владимир Путин хочет снова напасть на Украину в будущем.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский 14 февраля во время общения с медиа на Мюнхенской конференции по безопасности озвучил позицию Киева и Москвы по отношению к иностранным войскам в Украине.

"Конечно, мы поддерживаем эту идею развертывания войск Коалиции желающих, конечно, Россия против этой идеи. Конечно, когда мы общаемся с США, они говорят, что Россия против, но они не будут проводить атаку на вас. Но мой вопрос состоит в том, что если они не хотят продолжать войну или вторгаться на территорию страны, почему партнеры должны бояться россиян?", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что Путин стремится оставить себе возможность вернуться, ведь "имеет это где-то в своих мыслях", поэтому и оказывает давление на международные инициативы.

"Если они не собираются вторгаться, откуда это опасение?", — заметил Зеленский.

Напомним, 6 января в Париже состоялась встреча Коалиции желающих, где представители Европы и США обсудили возможное развертывание многонациональных сил в Украине после завершения войны. По итогам переговоров Украина, Франция и Великобритания подписали право на намерения по участию военных в миротворческих функциях. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж может отправить "несколько тысяч" солдат.

