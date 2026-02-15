logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский окончательно объяснил, почему Россия против иностранных войск в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский окончательно объяснил, почему Россия против иностранных войск в Украине

Зеленский заявил, что Россия против развертывания иностранных войск, поскольку планирует продолжать агрессию.

15 февраля 2026, 10:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия выступает против пребывания иностранных военных контингентов в Украине, поскольку это не отвечает планам Москвы по продлению агрессии. По мнению Зеленского, российский диктатор Владимир Путин хочет снова напасть на Украину в будущем.

Зеленский окончательно объяснил, почему Россия против иностранных войск в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский 14 февраля во время общения с медиа на Мюнхенской конференции по безопасности озвучил позицию Киева и Москвы по отношению к иностранным войскам в Украине.

"Конечно, мы поддерживаем эту идею развертывания войск Коалиции желающих, конечно, Россия против этой идеи. Конечно, когда мы общаемся с США, они говорят, что Россия против, но они не будут проводить атаку на вас. Но мой вопрос состоит в том, что если они не хотят продолжать войну или вторгаться на территорию страны, почему партнеры должны бояться россиян?", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что Путин стремится оставить себе возможность вернуться, ведь "имеет это где-то в своих мыслях", поэтому и оказывает давление на международные инициативы.

"Если они не собираются вторгаться, откуда это опасение?", — заметил Зеленский.

Напомним, 6 января в Париже состоялась встреча Коалиции желающих, где представители Европы и США обсудили возможное развертывание многонациональных сил в Украине после завершения войны. По итогам переговоров Украина, Франция и Великобритания подписали право на намерения по участию военных в миротворческих функциях. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж может отправить "несколько тысяч" солдат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский раскрыл новые детали предложения США по выходу Украины из Донбасса.

Также "Комментарии" писали, что в России отреагировали на предложение Зеленского о двухмесячном перемирии для выборов в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости