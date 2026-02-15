Зеленський розкрив нові деталі пропозиції США щодо виходу України з Донбасу

Президент Володимир Зеленський розкрив нові деталі пропозицій американської переговорної групи щодо можливого виведення українських військ із підконтрольної частини Донбасу. За його словами, така ідея несе "великі ризики" і може відкрити шлях до нової хвилі окупації України з боку Росії.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції відповів на питання журналістів, зокрема щодо пропозиції США вийти з Донбасу. За словами президента, американський меседж зводиться до простої формули: якщо Україна самостійно й швидко виведе війська з Донеччини, мир настане швидше. Однак, наголосив Зеленський, Росія ніколи не відмовлялася від стратегічної мети, яка полягає у повній окупації України.

"Мінімум, що вони хочуть, це Донбас, Донецька область, але на 100%. Це "перемога" для Путіна. Я не впевнений, що він думає про те, як можна щось "продати" суспільству, тому що він це може зробити в будь-який момент. Він це робив протягом останніх 30 років", — сказав Зеленський.

За його словами, будь-яка поступка буде подана Москвою як "перемога", що лише посилить апетити агресора. Зеленський підкреслив, що йдеться не лише про територію, а про сотні тисяч українських громадян. Таким чином президент окреслив позицію України щодо питання можливої віддачі територій.

"Ми не можемо вивести війська з нашої території чи обміняти нашу територію — один шматок на інший. Це щось таке божевільне. Це ж не просто територія. Там населення 200 тисяч людей", — пояснив Зеленський.

Президент також скептично оцінив ідею створення демілітаризованої зони або вільної економічної території на частині Донеччини під гарантії США. За його словами, навіть у випадку гіпотетичної присутності американських військових Росія може вдатися до провокацій, щоб змусити іноземний контингент залишити регіон.

Зеленський провів паралель з Афганістаном, де після виведення міжнародних сил ситуація швидко вийшла з-під контролю.

"Він спровокує і вони вийдуть. Що далі буде? Буде велика окупація України, будуть великі втрати", — попередив президент.

На його переконання, історичною помилкою стало те, що у 2014 році світ не дав належної відповіді на дії Кремля. Зеленський вважає, що повторення подібного сценарію лише зміцнить позиції Росії.

