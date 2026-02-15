Пісторіус закликав Україну не повторити катастрофічну помилку

Майбутні гарантії безпеки для України не мають повторити долю Будапештського меморандуму. Саме з таким застереженням виступив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час Мюнхенська безпекова конференція.

Борис Пісторіус. Фото: REUTERS

Борис Пісторіус на Мюнхенській конференції зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. За його словами, коли постане питання перемир’я, ключовим завданням стане не просто припинення бойових дій, а забезпечення тривалого миру.

"Ми повинні будемо захистити Україну від будь-якої потенційної майбутньої агресії з боку Росії. Для цього великого завдання Україна потребує змістовні, надійні безпекові гарантії", — сказав Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини вказав, що у 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки з боку провідних держав. Проте у 2014 році Росія анексувала Крим і розпочала агресію на Донбасі, що поставило під сумнів ефективність тодішніх домовленостей. Пісторіус згадав і позицію американського сенатора Марко Рубіо, який раніше заявляв, що Будапештський меморандум не виконав своєї місії.

"Тож уроком для нас має бути те, що ми не маємо допустити ще одного "паперового тигра" як Будапештський меморандум. І щоб надати надійні безпекові гарантії, усі ми — усі, і Європа, і США — маємо докластися до цього. Європа і Німеччина готові зробити свій внесок", – сказав Пісторіус.

