Пісторіус закликав Україну не повторити катастрофічну помилку

Майбутні гарантії безпеки для України не мають повторити долю Будапештського меморандуму. Саме з таким застереженням виступив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час Мюнхенська безпекова конференція.
Борис Пісторіус. Фото: REUTERS
Борис Пісторіус на Мюнхенській конференції зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. За його словами, коли постане питання перемир’я, ключовим завданням стане не просто припинення бойових дій, а забезпечення тривалого миру.
Міністр оборони Німеччини вказав, що у 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки з боку провідних держав. Проте у 2014 році Росія анексувала Крим і розпочала агресію на Донбасі, що поставило під сумнів ефективність тодішніх домовленостей. Пісторіус згадав і позицію американського сенатора Марко Рубіо, який раніше заявляв, що Будапештський меморандум не виконав своєї місії.
