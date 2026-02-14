Приховувати більше немає сенсу: Зеленський назвав питання, де між Україною та США немає згоди

Україна та США поки не дійшли згоди щодо тривалості гарантій безпеки, які мають бути надані Києву після завершення війни з Росією. Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами президента, американська сторона запропонувала модель гарантій терміном на 15 років, однак Україна вважає такий період недостатнім для реального стримування нової агресії. Київ наполягає на значно довшому горизонті безпеки, який дозволить забезпечити стабільність на десятиліття вперед.

"Сьогодні у нас є пропозиція від США щодо гарантій безпеки на 15 років. Ми хочемо мати 20 років і більше – 30 або навіть 50 років. Подивимося, на що буде готова адміністрація і Конгрес", — наголосив глава держави.

Зеленський дав зрозуміти, що для України питання тривалості гарантій має принципове значення. Йдеться не лише про формальні зобов’язання, а про створення реальних механізмів, які унеможливлять повторення війни в майбутньому. Українська влада розглядає гарантії як основу будь-якої мирної домовленості, яка повинна забезпечити довгострокову безпеку країни.

Переговори з партнерами тривають, і остаточні параметри гарантій ще не визначені. Водночас у Києві наголошують: короткострокові рішення не здатні гарантувати стабільний мир, а лише відтермінують нову фазу конфлікту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський відреагував на заклики президента США Дональда Трампа якнайшвидше укласти мирну угоду з Росією, наголосивши, що Київ уже зробив низку болючих компромісів, але не отримав взаємності від Москви. Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.



