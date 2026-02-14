Скрывать больше бессмысленно: Зеленский назвал вопрос, где между Украиной и США нет согласия

Украина и США пока не пришли к соглашению о продолжительности гарантий безопасности, которые должны быть предоставлены Киеву после завершения войны с Россией. Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам президента, американская сторона предложила модель гарантий сроком на 15 лет, однако Украина считает такой период недостаточным для реального сдерживания новой агрессии. Киев настаивает на значительно более длинном горизонте безопасности, который позволит обеспечить стабильность на десятилетия вперед.

"Сегодня у нас есть предложение от США по гарантиям безопасности на 15 лет. Мы хотим иметь 20 лет и больше – 30 или даже 50 лет. Посмотрим, к чему будет готова администрация и Конгресс", — подчеркнул глава государства.

Зеленский дал понять, что для Украины вопрос продолжительности гарантий имеет принципиальное значение. Речь идет не только о формальных обязательствах, но и о создании реальных механизмов, которые делают невозможным повторение войны в будущем. Украинские власти рассматривают гарантии как основу любой мирной договоренности, которая должна обеспечить долгосрочную безопасность страны.

Переговоры с партнерами продолжаются и окончательные параметры гарантий еще не определены. В то же время, в Киеве отмечают: краткосрочные решения не способны гарантировать стабильный мир, а лишь отсрочат новую фазу конфликта.

