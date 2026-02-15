logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Писториус призвал Украину не повторить катастрофическую ошибку
commentss НОВОСТИ Все новости

Писториус призвал Украину не повторить катастрофическую ошибку

Гарантии безопасности для Украины не должны стать новым "Будапештским меморандумом".

15 февраля 2026, 07:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Будущие гарантии безопасности для Украины не должны повторить судьбу Будапештского меморандума. Именно с таким призывом выступил министр обороны Германии Борис Писториус во время Мюнхенской конференции безопасности.

Писториус призвал Украину не повторить катастрофическую ошибку

Борис Писториус. Фото: REUTERS

Борис Писториус на Мюнхенской конференции сделал несколько заявлений по поводу войны России против Украины. По его словам, когда встанет вопрос перемирия, ключевой задачей станет не просто прекращение боевых действий, а обеспечение продолжительного мира.

"Мы должны будем защитить Украину от любой потенциальной будущей агрессии со стороны России. Для этой большой задачи Украина нуждается в содержательных, надежных гарантиях безопасности", — сказал Писториус.

Министр обороны Германии отметил, что в 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны ведущих государств. Однако в 2014 году Россия аннексировала Крым и начала агрессию на Донбассе, что поставило под вопрос эффективность тогдашних договоренностей. Писториус упомянул и позицию американского сенатора Марко Рубио, ранее заявлявшего, что Будапештский меморандум не выполнил свою миссию.

"Поэтому уроком для нас должно быть то, что мы не должны допустить еще одного "бумажного тигра" как Будапештский меморандум. И чтобы предоставить надежные гарантии безопасности, все мы — все, и Европа, и США — должны приложиться к этому. Европа и Германия готовы внести свой вклад", — сказал Писториус.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Киев требует долгосрочных гарантий безопасности после войны, но Вашингтон пока предлагает гораздо более короткий срок.

Также "Комментарии" писали, что в Германии ответили Зеленскому на вопрос назвать конкретную дату вступления Украины в ЕС.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости