Писториус призвал Украину не повторить катастрофическую ошибку

Будущие гарантии безопасности для Украины не должны повторить судьбу Будапештского меморандума. Именно с таким призывом выступил министр обороны Германии Борис Писториус во время Мюнхенской конференции безопасности.

Борис Писториус. Фото: REUTERS

Борис Писториус на Мюнхенской конференции сделал несколько заявлений по поводу войны России против Украины. По его словам, когда встанет вопрос перемирия, ключевой задачей станет не просто прекращение боевых действий, а обеспечение продолжительного мира.

"Мы должны будем защитить Украину от любой потенциальной будущей агрессии со стороны России. Для этой большой задачи Украина нуждается в содержательных, надежных гарантиях безопасности", — сказал Писториус.

Министр обороны Германии отметил, что в 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны ведущих государств. Однако в 2014 году Россия аннексировала Крым и начала агрессию на Донбассе, что поставило под вопрос эффективность тогдашних договоренностей. Писториус упомянул и позицию американского сенатора Марко Рубио, ранее заявлявшего, что Будапештский меморандум не выполнил свою миссию.

"Поэтому уроком для нас должно быть то, что мы не должны допустить еще одного "бумажного тигра" как Будапештский меморандум. И чтобы предоставить надежные гарантии безопасности, все мы — все, и Европа, и США — должны приложиться к этому. Европа и Германия готовы внести свой вклад", — сказал Писториус.

