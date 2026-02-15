Зеленский раскрыл новые детали предложения США по выходу Украины из Донбасса

Президент Владимир Зеленский раскрыл новые детали предложений американской переговорной группы по возможному выводу украинских войск из подконтрольной части Донбасса. По его словам, такая идея несет большие риски и может открыть путь к новой волне оккупации Украины со стороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции ответил на вопросы журналистов, в частности, по предложению США выйти из Донбасса. По словам президента, американский месседж сводится к простой формуле: если Украина самостоятельно и быстро выведет войска из Донбасса, мир наступит быстрее. Однако, отметил Зеленский, Россия никогда не отказывалась от стратегической цели, заключающейся в полной оккупации Украины.

"Минимум, что они хотят, это Донбасс, Донецкая область, но на 100%. Это "победа" для Путина. Я не уверен, что он думает о том, как можно что-то "продать" обществу, потому что он это может сделать в любой момент. Он это делал на протяжение последних 30 лет", — сказал Зеленский.

По его словам, любая уступка будет подана Москвой как "победа", что лишь усугубит аппетиты агрессора. Зеленский подчеркнул, что речь идет не только о территории, но и о сотнях тысяч украинских граждан. Таким образом, президент очертил позицию Украины по вопросу возможной отдачи территорий.

"Мы не можем вывести войска с нашей территории или обменять нашу территорию — один кусок на другой. Это что-то такое сумасшедшее. Это ведь не просто территория. Там население 200 тысяч человек", — пояснил Зеленский.

Президент также скептически оценил идею создания демилитаризованной зоны или свободной экономической территории на части Донбасса под гарантии США. По его словам, даже в случае гипотетического присутствия американских военных, Россия может прибегнуть к провокациям, чтобы заставить иностранный контингент покинуть регион.

Зеленский провел параллель с Афганистаном, где после вывода международных сил ситуация быстро вышла из-под контроля.

"Он спровоцирует и они выйдут. Что дальше будет? Будет большая оккупация Украины, будут большие потери", – предупредил президент.

По его убеждению, исторической ошибкой стало то, что в 2014 году мир не дал должного ответа на действия Кремля. Зеленский считает, что повторение подобного сценария только укрепит позиции России.

