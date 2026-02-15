Зеленський шокував порадою від США, яку Україна отримала перед вторгненням Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії Україна просила у партнерів конкретну військову допомогу, однак замість очікуваної зброї отримала пораду "копати траншеї".

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки розповів, що у 2021–2022 роках Київ закликав союзників діяти превентивно, аби зупинити агресію Москви. За словами президента, тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного відправили до США з чітким запитом, що Україні потрібні протитанкові комплекси Javelin, зенітні Stinger та інше сучасне озброєння, щоб Росія побачила, "що ми не стоїмо з голими руками".

Однак, тодішній очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі озвучив позицію Вашингтону та закликали готуватися до війни та копати траншеї.

"Але найбільш дієве, що міг тоді дати генерал Міллі Україні та нашим військовим, це просто порада: рийте траншеї. З такою відповіддю повернувся мій Головнокомандувач. Уявіть собі. У вас на кордонах сотні тисяч російських військових, маса військової техніки, а все, що ви чуєте, – це "рийте траншеї"", – додав Зеленський.

Як наслідок Зеленський поставив риторичне запитання, яку відповідь почули б союзники, якби російські війська зайшли до країн Балтії. Це була б обіцянка допомоги чи знову рекомендацію готувати укріплення? Президент наголосив на необхідності спільної європейської оборонної політики та "американського бекстопу", тобто гарантій безпеки для континенту.

За його словами, українська армія сьогодні є однією з найсильніших у Європі, і "нерозумно тримати її поза НАТО".

