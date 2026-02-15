logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський шокував порадою від США, яку Україна отримала перед вторгненням Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський шокував порадою від США, яку Україна отримала перед вторгненням Росії

Президент України розповів на Мюнхенській конференції, яку пораду отримав Залужний від США перед повномасштабною війною.

15 лютого 2026, 06:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Володимир Зеленський заявив, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії Україна просила у партнерів конкретну військову допомогу, однак замість очікуваної зброї отримала пораду "копати траншеї". 

Зеленський шокував порадою від США, яку Україна отримала перед вторгненням Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки розповів, що у 2021–2022 роках Київ закликав союзників діяти превентивно, аби зупинити агресію Москви. За словами президента, тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного відправили до США з чітким запитом, що Україні потрібні протитанкові комплекси Javelin, зенітні Stinger та інше сучасне озброєння, щоб Росія побачила, "що ми не стоїмо з голими руками".

Однак, тодішній очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі озвучив позицію Вашингтону та закликали готуватися до війни та копати траншеї.

"Але найбільш дієве, що міг тоді дати генерал Міллі Україні та нашим військовим, це просто порада: рийте траншеї. З такою відповіддю повернувся мій Головнокомандувач. Уявіть собі. У вас на кордонах сотні тисяч російських військових, маса військової техніки, а все, що ви чуєте, – це "рийте траншеї"", – додав Зеленський.

Як наслідок Зеленський поставив риторичне запитання, яку відповідь почули б союзники, якби російські війська зайшли до країн Балтії. Це була б обіцянка допомоги чи знову рекомендацію готувати укріплення? Президент наголосив на необхідності спільної європейської оборонної політики та "американського бекстопу", тобто гарантій безпеки для континенту. 

За його словами, українська армія сьогодні є однією з найсильніших у Європі, і "нерозумно тримати її поза НАТО".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський підтвердив удар РФ по виробництву ракет "Фламінго".

Також "Коментарі" писали, що Зеленський попросив два місяці перемир’я.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-na-myunhenskij-bezpekovij-konfere-102861
Теги:

Новини

Всі новини