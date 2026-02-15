Зеленский шокировал советом от США, который Украина получила перед вторжением России

Президент Владимир Зеленский заявил, что в преддверии полномасштабного вторжения России Украина просила у партнеров конкретную военную помощь, однако вместо ожидаемого оружия получила совет "копать траншеи".

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, рассказал, что в 2021–2022 годах Киев призвал союзников действовать превентивно, чтобы остановить агрессию Москвы. По словам президента, тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного отправили в США с четким запросом, что Украине нужны противотанковые комплексы Javelin, зенитные Stinger и другое современное вооружение, чтобы Россия увидела, что "мы не стоим с голыми руками".

Однако тогдашний глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли озвучил позицию Вашингтона и призвали готовиться к войне и копать траншеи.

"Но самое действенное, что мог тогда дать генерал Милли Украине и нашим военным, это просто совет: ройте траншеи. С таким ответом вернулся мой Главнокомандующий. Представьте себе. У вас на границах сотни тысяч российских военных, масса военной техники, а все, что вы слышите – это "ройте траншеи"", – добавил Зеленский.

Как следствие, Зеленский задал риторический вопрос, какой ответ услышали бы союзники, если бы российские войска зашли в страны Балтии. Это было бы обещание помощи или снова рекомендацию готовить укрепление? Президент отметил необходимость общей европейской оборонной политики и "американского бекстопа", то есть гарантий безопасности для континента.

По его словам, украинская армия сегодня является одной из сильнейших в Европе, и "глупо держать ее вне НАТО".

