logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский шокировал советом от США, который Украина получила перед вторжением России
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский шокировал советом от США, который Украина получила перед вторжением России

Президент Украины рассказал на Мюнхенской конференции, какой совет получил Залужный от США перед полномасштабной войной.

15 февраля 2026, 06:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Владимир Зеленский заявил, что в преддверии полномасштабного вторжения России Украина просила у партнеров конкретную военную помощь, однако вместо ожидаемого оружия получила совет "копать траншеи".

Зеленский шокировал советом от США, который Украина получила перед вторжением России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, рассказал, что в 2021–2022 годах Киев призвал союзников действовать превентивно, чтобы остановить агрессию Москвы. По словам президента, тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного отправили в США с четким запросом, что Украине нужны противотанковые комплексы Javelin, зенитные Stinger и другое современное вооружение, чтобы Россия увидела, что "мы не стоим с голыми руками".

Однако тогдашний глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли озвучил позицию Вашингтона и призвали готовиться к войне и копать траншеи.

"Но самое действенное, что мог тогда дать генерал Милли Украине и нашим военным, это просто совет: ройте траншеи. С таким ответом вернулся мой Главнокомандующий. Представьте себе. У вас на границах сотни тысяч российских военных, масса военной техники, а все, что вы слышите – это "ройте траншеи"", – добавил Зеленский.

Как следствие, Зеленский задал риторический вопрос, какой ответ услышали бы союзники, если бы российские войска зашли в страны Балтии. Это было бы обещание помощи или снова рекомендацию готовить укрепление? Президент отметил необходимость общей европейской оборонной политики и "американского бекстопа", то есть гарантий безопасности для континента.

По его словам, украинская армия сегодня является одной из сильнейших в Европе, и "глупо держать ее вне НАТО".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский подтвердил удар РФ по производству ракет "Фламинго".

Также "Комментарии" писали, что Зеленский попросил два месяца перемирия.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-na-myunhenskij-bezpekovij-konfere-102861
Теги:

Новости

Все новости