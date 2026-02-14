Зеленський підтвердив удар РФ по виробництву ракет "Фламінго": чи виробляє Україна ракети зараз

Глава української держави Володимир Зеленський фактично підтвердив, що росіяни атакували виробництво ракет "Фламінго". Однак наразі знищену виробничу лінію перемістили, а виробництво відновили. Як інформує портал "Коментарі", про це український лідер сказав під час спілкування з журналістами у Мюнхені.

Ракета Фламінго. Фото: з відкритих джерел

Президент розповів, що Україна має в наявності небагато ракет "Фламінго", однак країна отримала результат. Зокрема, кілька днів тому було завдано удар по місцю базування російського "Орєшніка".

Водночас президент наголосив, що треба збільшити виробництво "Фламінго".

"Зараз важливо збільшити кількість: одну велику виробничу лінію знищили в результаті ракетного удару. Але я вже можу говорити про це. Її вже релокували і виробництво відновили", — поінформував Зеленський.

У ході цього ж спілкування президент зазначив, що Україна готова провести демократичні вибори навіть в умовах війни, однак для цього необхідне щонайменше двомісячне перемир’я, гарантії безпеки та час для підготовки інфраструктури.

За словами президента, питання виборів під час активних бойових дій є надзвичайно складним, але Україна готова піти на цей крок, якщо цього вимагатимуть міжнародні партнери. Головною передумовою він назвав повне припинення вогню.

"Дайте нам два місяці перемир’я, і ми проведемо вибори. Нам потрібен час для підготовки інфраструктури та забезпечення безпеки", — наголосив глава держави.

