Зеленський підтвердив удар РФ по виробництву ракет "Фламінго": чи виробляє Україна ракети зараз

Кравцев Сергей
Глава української держави Володимир Зеленський фактично підтвердив, що росіяни атакували виробництво ракет "Фламінго". Однак наразі знищену виробничу лінію перемістили, а виробництво відновили. Як інформує портал "Коментарі", про це український лідер сказав під час спілкування з журналістами у Мюнхені.
Ракета Фламінго. Фото: з відкритих джерел
Президент розповів, що Україна має в наявності небагато ракет "Фламінго", однак країна отримала результат. Зокрема, кілька днів тому було завдано удар по місцю базування російського "Орєшніка".
Водночас президент наголосив, що треба збільшити виробництво "Фламінго".
У ході цього ж спілкування президент зазначив, що Україна готова провести демократичні вибори навіть в умовах війни, однак для цього необхідне щонайменше двомісячне перемир’я, гарантії безпеки та час для підготовки інфраструктури.
За словами президента, питання виборів під час активних бойових дій є надзвичайно складним, але Україна готова піти на цей крок, якщо цього вимагатимуть міжнародні партнери. Головною передумовою він назвав повне припинення вогню.
