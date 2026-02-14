Зеленский подтвердил удар РФ по производству ракет "Фламинго": производит ли Украина ракеты сейчас

Глава украинского государства Владимир Зеленский фактически подтвердил, что россияне атаковали производство ракет "Фламинго". Однако уничтоженную производственную линию переместили, а производство возобновили. Как сообщает портал "Комментарии", об этом украинский лидер сказал во время общения с журналистами в Мюнхене.

Ракета Фламинго. Фото: из открытых источников

Президент рассказал, что у Украины есть немного ракет "Фламинго", однако страна получила результат. В частности, несколько дней назад был нанесен удар по месту базирования российского "Орешника".

В то же время президент подчеркнул, что нужно увеличить производство "Фламинго".

"Сейчас важно увеличить количество: одну крупную производственную линию уничтожили в результате ракетного удара. Но я уже могу говорить об этом. Ее уже релоковали и производство возобновили", – проинформировал Зеленский.

В ходе этого же общения президент отметил, что Украина готова провести демократические выборы даже в условиях войны, однако для этого необходимо минимум двухмесячное перемирие, гарантии безопасности и время для подготовки инфраструктуры.

По словам президента, вопрос выборов во время активных боевых действий чрезвычайно сложен, но Украина готова пойти на этот шаг, если этого потребуют международные партнеры. Главной предпосылкой он назвал полное прекращение огня.

"Дайте нам два месяца перемирия, и мы проведем выборы. Нам нужно время для подготовки инфраструктуры и обеспечения безопасности", — подчеркнул глава государства.

Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский отреагировал на призывы президента США Дональда Трампа как можно быстрее заключить мирное соглашение с Россией, подчеркнув, что Киев уже сделал ряд болезненных компромиссов, но не получил взаимности от Москвы. Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.



