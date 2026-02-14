Зеленський попросив два місяці перемир’я: деталі

Україна готова провести демократичні вибори навіть в умовах війни, однак для цього необхідне щонайменше двомісячне перемир’я, гарантії безпеки та час для підготовки інфраструктури. Про це заявив Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами президента, питання виборів під час активних бойових дій є надзвичайно складним, але Україна готова піти на цей крок, якщо цього вимагатимуть міжнародні партнери. Головною передумовою він назвав повне припинення вогню.

"Дайте нам два місяці перемир’я, і ми проведемо вибори. Нам потрібен час для підготовки інфраструктури та забезпечення безпеки", — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський підкреслив, що нинішню ситуацію неможливо порівнювати з історичними прикладами виборів під час воєн, адже Україна щодня перебуває під загрозою ракетних ударів. За його словами, організація голосування в умовах постійних атак потребує ретельної підготовки і додаткових гарантій.

Президент також наголосив, що участь у виборах повинні мати українські військові, які перебувають на фронті. Держава має створити механізми, щоб захисники могли реалізувати своє право голосу, навіть перебуваючи на передовій.

Окремо Зеленський звернувся до Дональда Трампа із закликом вплинути на Росію для досягнення тимчасового припинення бойових дій. Він зазначив, що після встановлення перемир’я парламент зможе внести необхідні зміни до законодавства і відкрити шлях до виборчого процесу.

За словами президента, Україна відкрита до демократичних процедур, але лише за умов, які гарантуватимуть безпеку громадян і легітимність результату.

