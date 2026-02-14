Зеленский попросил два месяца перемирия: детали

Украина готова провести демократические выборы даже в условиях войны, однако для этого необходимо минимум двухмесячное перемирие, гарантии безопасности и время для подготовки инфраструктуры. Об этом заявил Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам президента, вопрос выборов во время активных боевых действий чрезвычайно сложен, но Украина готова пойти на этот шаг, если этого потребуют международные партнеры. Главной предпосылкой он назвал полное прекращение огня.

"Дайте нам два месяца перемирия и мы проведем выборы. Нам нужно время для подготовки инфраструктуры и обеспечения безопасности", — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что сложившуюся ситуацию невозможно сравнивать с историческими примерами выборов во время войн, ведь Украина ежедневно находится под угрозой ракетных ударов. По его словам, организация голосования в условиях постоянных атак требует тщательной подготовки и дополнительных гарантий.

Президент также подчеркнул, что участие в выборах должны иметь украинские военные, находящиеся на фронте. Государство должно создать механизмы, чтобы защитники могли реализовать свое право голоса даже находясь на передовой.

Отдельно Зеленский обратился к Дональду Трампу с призывом повлиять на Россию для достижения временного прекращения боевых действий. Он отметил, что после установления перемирия парламент сможет внести необходимые изменения в законодательство и открыть путь к избирательному процессу.

По словам президента, Украина открыта к демократическим процедурам, но только при условиях, обеспечивающих безопасность граждан и легитимность результата.

