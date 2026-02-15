logo

Россия хочет больше, чем территории: в США озвучили новые требования Кремля по отношению к Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия хочет больше, чем территории: в США озвучили новые требования Кремля по отношению к Украине

В США заявили, что Кремль стремится не только к территориям, но и к изменению власти в Киеве. ISW проанализировал новые требования России по мирному соглашению.

15 февраля 2026, 12:27
Автор:
avatar

Slava Kot

Россия не ограничивается только территориальными претензиями в переговорах о завершении войны против Украины. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW), где были проанализированы последние заявления российских чиновников.



Аналитики ISW отмечают, что представители Кремля все более четко формулируют требования, которые выходят за рамки контроля над оккупированными территориями. К примеру, заместитель председателя комитета по обороне Госдумы РФ Алексей Журавлев 14 февраля заявил, что Россия "не удовлетворится" лишь передачей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

"Высокопоставленные кремлевские чиновники недавно также заявили, что послевоенная Украина должна быть "дружественной" к России, имея в виду, что Россия будет довольна только Украиной, возглавляемой пророссийским правительством, реализующим пророссийскую политику", — говорится в отчете ISW.

Аналитики Института изучения войны считают заявления из Москвы стратегической целью Кремля, а именно добиться политического контроля над Украиной, а не только территориальных уступок. В то же время, российские чиновники продолжают отвергать предоставление Украине существенных западных гарантий безопасности.

14 февраля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры по прекращению войны "сузились по самым сложным вопросам". По его словам, в Вашингтоне не уверены, серьезно ли Москва настроена завершить войну, а также какие именно условия Россия считает приемлемыми. В ISW отмечают, что если Кремль не сможет достичь своих целей дипломатическим путем, то Россия продолжит попытки реализовать их военными методами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский окончательно объяснил, почему Россия против иностранных войск в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в России отреагировали на предложение Зеленского о двухмесячном перемирии для выборов в Украине.



Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-14-2026/
