Росія може піти на "поступки" на переговорах: у США розкрили неприємний план Кремля
НОВИНИ

Росія може піти на "поступки" на переговорах: у США розкрили неприємний план Кремля

Інститут вивчення війни заявив, що Росія може використати нове "енергетичне перемир’я" для накопичення ракет і дронів.

17 лютого 2026, 08:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Росія може піти на нове тимчасове "енергетичне перемир’я", намагаючись продемонструвати готовність до поступок на переговорах. Водночас у США попереджають, що така пауза може зіграти проти України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Росія може піти на "поступки" на переговорах: у США розкрили неприємний план Кремля

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як вказують аналітики ISW, Кремль уже використовував короткострокові мораторії на удари по енергетичній інфраструктурі, які дозволяли Росії накопичувати ракети та дрони для подальших масованих атак. За даними Інституту вивчення війни, під час попередніх "енергетичних пауз" у 2025–2026 роках Москва фактично вигравала час для перегрупування та посилення ударних можливостей. Після завершення мораторіїв Україна зазнавала нових руйнівних атак по енергосистемі.

Секретар Ради оборони України Рустем Умеров 14 лютого заявив, що Київ планує порушити питання чергового припинення ударів по енергетиці під час зустрічей у Женеві. Однак в ISW вказують на те, як Росія може використати таку "поступку".

"Кремль, ймовірно, знову спробує представити своє дотримання будь-якого майбутнього короткострокового мораторію як значну поступку, навіть якщо Кремль, ймовірно, використає ці дні для накопичення зброї для більш масштабних ударних пакетів", — йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що російські удари пошкодили практично всі великі електростанції країни. Навіть тимчасове затишшя не гарантує стабільності, адже наслідки попередніх атак продовжують впливати на енергопостачання.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ЗСУ почали виводити з ладу енергетику п'ятого обласного центру РФ. Де в Росії стався блекаут.

Також "Коментарі" писали, що у США відповіли, чи готовий Кремль поступитися. З чим Москва їде до Женеви на переговори.



Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-16-2026/
