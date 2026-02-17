Россия может пойти на "уступки" на переговорах: в США раскрыли неприятный план Кремля

Россия может пойти на новое временное "энергетическое перемирие", пытаясь продемонстрировать готовность к уступкам на переговорах. В то же время в США предупреждают, что такая пауза может сыграть против Украины. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как указывают аналитики ISW, Кремль уже использовал краткосрочные моратории на удары по энергетической инфраструктуре, позволявшие России накапливать ракеты и дроны для последующих массированных атак. По данным Института изучения войны, во время предыдущих "энергетических пауз" в 2025-2026 годах Москва фактически выигрывала время для перегруппировки и усиления ударных возможностей. После завершения мораториев Украина подвергалась новым разрушительным атакам по энергосистеме.

Секретарь Совета обороны Украины Рустем Умеров 14 февраля заявил, что Киев планирует поднять вопрос очередного прекращения ударов по энергетике во время встреч в Женеве. Однако в ISW указывают на то, как Россия может использовать такую "уступку".

"Кремль, вероятно, снова попытается представить свое соблюдение любого будущего краткосрочного моратория в качестве значительной уступки, даже если Кремль, вероятно, использует эти дни для накопления оружия для более масштабных ударных пакетов", — говорится в отчете Института изучения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российские удары повредили практически все крупные электростанции страны. Даже временное затишье не гарантирует стабильности, ведь последствия предыдущих атак продолжают влиять на энергоснабжение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ начали выводить из строя энергетику пятого областного центра РФ. Где в России произошел блекаут.

Также "Комментарии" писали, что в США ответили, готов ли Кремль на уступки. С чем Москва едет в Женеву для переговоров.