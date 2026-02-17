У США відповіли, чи готовий Кремль поступитися: із чим Москва їде до Женеви на переговори

Російське керівництво не має наміру відмовлятися від своїх початкових вимог до України під час тристоронніх переговорів за участю США, які відбудуться 17-18 лютого до Женеви. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За словами прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова, російську делегацію очолить помічник президента Володимир Мединський. До її складу також увійдуть заступник глави МЗС Михайло Галузін та перший заступник начальника ГРУ генерал-лейтенант Володимир Костюков. Глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв буде присутня окремо – він візьме участь в економічній робочій групі.

У Кремлі наголосили, що порядок денний переговорів буде ширшим, ніж на попередній зустрічі в Абу-Дабі, і охопить передусім територіальні питання – головний камінь спотикання між сторонами.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що делегація діятиме в рамках домовленостей, досягнутих між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом на саміті на Алясці у серпні 2025 року. Ці принципи, за твердженням Москви, ґрунтуються на вимогах Кремля, які включають не лише територіальні поступки, а й ширші умови щодо безпеки та ролі НАТО.

Аналітики ISW зазначають, що заяви російських чиновників свідчать про повну прихильність Кремля до своїх початкових цілей війни. Це означає, що Москва, ймовірно, використовуватиме женевські переговори не для компромісу, а для закріплення вигідних для себе умов.

