logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У США відповіли, чи готовий Кремль поступитися: із чим Москва їде до Женеви на переговори
commentss НОВИНИ Всі новини

У США відповіли, чи готовий Кремль поступитися: із чим Москва їде до Женеви на переговори

Росія готується обговорювати території та капітуляційні умови, погоджені Путіним та Трампом

17 лютого 2026, 07:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російське керівництво не має наміру відмовлятися від своїх початкових вимог до України під час тристоронніх переговорів за участю США, які відбудуться 17-18 лютого до Женеви. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У США відповіли, чи готовий Кремль поступитися: із чим Москва їде до Женеви на переговори

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За словами прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова, російську делегацію очолить помічник президента Володимир Мединський. До її складу також увійдуть заступник глави МЗС Михайло Галузін та перший заступник начальника ГРУ генерал-лейтенант Володимир Костюков. Глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв буде присутня окремо – він візьме участь в економічній робочій групі.

У Кремлі наголосили, що порядок денний переговорів буде ширшим, ніж на попередній зустрічі в Абу-Дабі, і охопить передусім територіальні питання – головний камінь спотикання між сторонами.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що делегація діятиме в рамках домовленостей, досягнутих між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом на саміті на Алясці у серпні 2025 року. Ці принципи, за твердженням Москви, ґрунтуються на вимогах Кремля, які включають не лише територіальні поступки, а й ширші умови щодо безпеки та ролі НАТО.

Аналітики ISW зазначають, що заяви російських чиновників свідчать про повну прихильність Кремля до своїх початкових цілей війни. Це означає, що Москва, ймовірно, використовуватиме женевські переговори не для компромісу, а для закріплення вигідних для себе умов.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп зробив попередження Україні перед переговорами у Женеві.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-16-2026/
Теги:

Новини

Всі новини