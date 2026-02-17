В США ответили, готов ли Кремль уступить: с чем Москва едет в Женеву на переговоры

Российское руководство не намерено отказываться от своих первоначальных требований к Украине во время трехсторонних переговоров с участием США, которые пройдут 17-18 февраля в Женева. Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны (ISW).

Переговоры. Фото: из открытых источников

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также войдут заместитель главы МИД Михаил Галузин и первый заместитель начальника ГРУ генерал-лейтенант Владимир Костюков. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев будет присутствовать отдельно – он примет участие в экономической рабочей группе.

В Кремле подчеркнули, что повестка переговоров будет шире, чем на предыдущей встрече в Абу-Даби, и охватит прежде всего территориальные вопросы – главный камень преткновения между сторонами.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что делегация будет действовать в рамках договоренностей, достигнутых между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске в августе 2025 года. Эти принципы, по утверждению Москвы, основаны на требованиях Кремля, которые включают не только территориальные уступки, но и более широкие условия, касающиеся безопасности и роли НАТО.

Аналитики ISW отмечают, что заявления российских чиновников свидетельствуют о полной приверженности Кремля своим первоначальным целям войны. Это означает, что Москва, вероятно, будет использовать женевские переговоры не для компромисса, а для закрепления выгодных для себя условий.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп сделал предупреждение Украине перед переговорами в Женеве.



