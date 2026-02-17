logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США ответили, готов ли Кремль уступить: с чем Москва едет в Женеву на переговоры
commentss НОВОСТИ Все новости

В США ответили, готов ли Кремль уступить: с чем Москва едет в Женеву на переговоры

Россия готовится обсуждать территории и капитуляционные условия, согласованные Путиным и Трампом

17 февраля 2026, 07:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российское руководство не намерено отказываться от своих первоначальных требований к Украине во время трехсторонних переговоров с участием США, которые пройдут 17-18 февраля в Женева. Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны (ISW).

В США ответили, готов ли Кремль уступить: с чем Москва едет в Женеву на переговоры

Переговоры. Фото: из открытых источников

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также войдут заместитель главы МИД Михаил Галузин и первый заместитель начальника ГРУ генерал-лейтенант Владимир Костюков. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев будет присутствовать отдельно – он примет участие в экономической рабочей группе.

В Кремле подчеркнули, что повестка переговоров будет шире, чем на предыдущей встрече в Абу-Даби, и охватит прежде всего территориальные вопросы – главный камень преткновения между сторонами.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что делегация будет действовать в рамках договоренностей, достигнутых между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске в августе 2025 года. Эти принципы, по утверждению Москвы, основаны на требованиях Кремля, которые включают не только территориальные уступки, но и более широкие условия, касающиеся безопасности и роли НАТО.

Аналитики ISW отмечают, что заявления российских чиновников свидетельствуют о полной приверженности Кремля своим первоначальным целям войны. Это означает, что Москва, вероятно, будет использовать женевские переговоры не для компромисса, а для закрепления выгодных для себя условий.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп сделал предупреждение Украине перед переговорами в Женеве.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-16-2026/
Теги:

Новости

Все новости