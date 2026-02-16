Зеленський назвав три кроки Трампа, які можуть закінчити війну в Україні

Президент України Володимир Зеленський окреслив три ключові кроки, які може зробити Дональд Трамп для завершення війни Росії проти України. За його словами, це гарантії безпеки, пакет відбудови України та нові санкції, якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на закінчення війни.

Володимир Зеленський в інтерв’ю POLITICO заявив, що мир можливий лише за умови жорсткої позиції Вашингтона. За словами президента, першим і головним кроком для закінчення війни будуть безпекові гарантії від США.

"Я думаю так... Він має надати нам гарантії безпеки, сильні гарантії безпеки, без діалогу з Путіним. Тому що це гарантії безпеки від Президента Сполучених Штатів", — сказав Зеленський.

За словами президента, другий пункт стосується масштабного пакета відбудови України. Йдеться не лише про фінансову допомогу, а про довгострокову програму відновлення інфраструктури та економіки. Як пояснив Зеленський, це стане сигналом, що країна має перспективу стабільного миру.

Третім кроком Зеленський назвав пряму вимогу до Володимира Путіна закінчити війну.

"Зателефонувати Путіну і сказати: "Дивись, ти мусиш зупинитися там, де ти зараз є. Ми мусимо заморозити конфлікт зараз, а потім ми зустрінемося у тристоронньому форматі на рівні лідерів і вирішимо, як закінчити цю війну"", — пояснив президент.

Зеленський додав, що якщо Москва відмовиться, США повинні посилити санкції, зокрема запровадити повну блокаду енергетичного сектору РФ.

