Зеленский назвал три шага Трампа, которые могут закончить войну в Украине

Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский наметил три ключевых шага, которые может сделать Дональд Трамп для завершения войны России против Украины. По его словам, это гарантии безопасности, пакет восстановления Украины и новые санкции, если российский диктатор Владимир Путин не согласится на окончание войны.
Зеленский объяснил, как Трамп может завершить войну в Украине. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью POLITICO заявил, что мир возможен только при жесткой позиции Вашингтона. По словам президента, первым и главным шагом для окончания войны будут гарантии безопасности от США.
По словам президента, второй пункт касается масштабного пакета восстановления Украины. Речь идет не только о финансовой помощи, но и о долгосрочной программе восстановления инфраструктуры и экономики. Как пояснил Зеленский, это станет сигналом, что у страны есть перспектива стабильного мира.
Третьим шагом Зеленский назвал прямое требование к Владимиру Путину закончить войну.
Зеленский добавил, что если Москва откажется, США должны ужесточить санкции, в том числе ввести полную блокаду энергетического сектора РФ.
