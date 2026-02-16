logo

Зеленский назвал три шага Трампа, которые могут закончить войну в Украине
Зеленский назвал три шага Трампа, которые могут закончить войну в Украине

Зеленский назвал три шага, которые Дональд Трамп может предпринять для завершения войны РФ против Украины.

16 февраля 2026, 09:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский наметил три ключевых шага, которые может сделать Дональд Трамп для завершения войны России против Украины. По его словам, это гарантии безопасности, пакет восстановления Украины и новые санкции, если российский диктатор Владимир Путин не согласится на окончание войны.

Зеленский назвал три шага Трампа, которые могут закончить войну в Украине

Зеленский объяснил, как Трамп может завершить войну в Украине. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью POLITICO заявил, что мир возможен только при жесткой позиции Вашингтона. По словам президента, первым и главным шагом для окончания войны будут гарантии безопасности от США.

"Я думаю, так... Он должен предоставить нам гарантии безопасности, сильные гарантии безопасности, без диалога с Путиным. Потому что это гарантии безопасности от Президента Соединенных Штатов", — сказал Зеленский.

По словам президента, второй пункт касается масштабного пакета восстановления Украины. Речь идет не только о финансовой помощи, но и о долгосрочной программе восстановления инфраструктуры и экономики. Как пояснил Зеленский, это станет сигналом, что у страны есть перспектива стабильного мира.

Третьим шагом Зеленский назвал прямое требование к Владимиру Путину закончить войну.

"Позвонить Путину и сказать: "Смотри, ты должен остановиться там, где ты сейчас есть. Мы должны заморозить конфликт сейчас, а затем встретимся в трехстороннем формате на уровне лидеров и решим, как закончить эту войну"", — пояснил президент.

Зеленский добавил, что если Москва откажется, США должны ужесточить санкции, в том числе ввести полную блокаду энергетического сектора РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский выставил ультиматум из двух пунктов для США и Европы.

Также "Комментарии" писали, что на Мюнхенской конференции заявили о "красных линиях" в поддержке Украины.



