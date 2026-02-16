Зеленский назвал три шага Трампа, которые могут закончить войну в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский наметил три ключевых шага, которые может сделать Дональд Трамп для завершения войны России против Украины. По его словам, это гарантии безопасности, пакет восстановления Украины и новые санкции, если российский диктатор Владимир Путин не согласится на окончание войны.

Зеленский объяснил, как Трамп может завершить войну в Украине. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью POLITICO заявил, что мир возможен только при жесткой позиции Вашингтона. По словам президента, первым и главным шагом для окончания войны будут гарантии безопасности от США.

"Я думаю, так... Он должен предоставить нам гарантии безопасности, сильные гарантии безопасности, без диалога с Путиным. Потому что это гарантии безопасности от Президента Соединенных Штатов", — сказал Зеленский.

По словам президента, второй пункт касается масштабного пакета восстановления Украины. Речь идет не только о финансовой помощи, но и о долгосрочной программе восстановления инфраструктуры и экономики. Как пояснил Зеленский, это станет сигналом, что у страны есть перспектива стабильного мира.

Третьим шагом Зеленский назвал прямое требование к Владимиру Путину закончить войну.

"Позвонить Путину и сказать: "Смотри, ты должен остановиться там, где ты сейчас есть. Мы должны заморозить конфликт сейчас, а затем встретимся в трехстороннем формате на уровне лидеров и решим, как закончить эту войну"", — пояснил президент.

Зеленский добавил, что если Москва откажется, США должны ужесточить санкции, в том числе ввести полную блокаду энергетического сектора РФ.

