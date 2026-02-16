logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський виставив ультиматум з двох пунктів для США та Європі
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський виставив ультиматум з двох пунктів для США та Європі

Зеленський закликав США та ЄС запровадити санкції проти російської атомної галузі та родичів посадовців РФ.

16 лютого 2026, 07:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський виступив із різким закликом до США та Європи посилити тиск на Росію. За словами українського лідера, існує два ключові кроки, які можуть суттєво вплинути на Кремль, а саме нові санкції на російську атомну енергетику та депортації росіян з Європи та Штатів.

Зеленський виставив ультиматум з двох пунктів для США та Європі

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Politico під час Мюнхенської безпекової конференції закликав посилити тиск на РФ. Першим кроком президент назвав запровадження санкцій проти всієї російської атомної галузі, зокрема державної корпорації "Росатом".

"Він (Трамп) може накласти санкції проти всієї (російської) атомної енергії. Він може дати цей меседж європейцям", — сказав Зеленський.

За його словами, попри масштабні санкції проти російської економіки, ядерний сектор досі залишається поза жорсткими обмеженнями.

Другим пунктом у Зеленського стоїть персональна відповідальність для родичів і близького оточення російських посадовців. Президент заявив, що члени сімей, які проживають або навчаються в ЄС і США, користуються благами демократії, але водночас підтримують систему режиму РФ, що веде війну проти України, мають також за це відповісти. 

Зеленський також підкреслив, що глава Кремля Володимир Путін не демонструє поваги до Європи та намагається впливати на єдність ЄС через окремих політичних союзників. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський несподівано подякував Орбану.

Також "Коментарі" писали, що Дмитро Медведєв різко відповів Зеленському на його слова про Путіна.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=m03qjBcGUe4
Теги:

Новини

Всі новини