Зеленський виставив ультиматум з двох пунктів для США та Європі

Президент України Володимир Зеленський виступив із різким закликом до США та Європи посилити тиск на Росію. За словами українського лідера, існує два ключові кроки, які можуть суттєво вплинути на Кремль, а саме нові санкції на російську атомну енергетику та депортації росіян з Європи та Штатів.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Politico під час Мюнхенської безпекової конференції закликав посилити тиск на РФ. Першим кроком президент назвав запровадження санкцій проти всієї російської атомної галузі, зокрема державної корпорації "Росатом".

"Він (Трамп) може накласти санкції проти всієї (російської) атомної енергії. Він може дати цей меседж європейцям", — сказав Зеленський.

За його словами, попри масштабні санкції проти російської економіки, ядерний сектор досі залишається поза жорсткими обмеженнями.

Другим пунктом у Зеленського стоїть персональна відповідальність для родичів і близького оточення російських посадовців. Президент заявив, що члени сімей, які проживають або навчаються в ЄС і США, користуються благами демократії, але водночас підтримують систему режиму РФ, що веде війну проти України, мають також за це відповісти.

Зеленський також підкреслив, що глава Кремля Володимир Путін не демонструє поваги до Європи та намагається впливати на єдність ЄС через окремих політичних союзників.

