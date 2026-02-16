Зеленский выставил ультиматум из двух пунктов для США и Европы

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с резким призывом к США и Европе усилить давление на Россию. По словам украинского лидера, существует два ключевых шага, которые могут оказать существенное влияние на Кремль, а именно новые санкции на российскую атомную энергетику и депортации россиян из Европы и Штатов.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью изданию Politico во время Мюнхенской конференции безопасности призвал усилить давление на РФ. Первым шагом президент назвал введение санкций против всей российской атомной отрасли, в том числе государственной корпорации "Росатом".
По его словам, несмотря на масштабные санкции против российской экономики, ядерный сектор до сих пор остается вне жестких ограничений.
Вторым пунктом у Зеленского стоит персональная ответственность для родственников и близкого окружения российских чиновников. Президент заявил, что члены семей, проживающих или обучающихся в ЕС и США, пользуются благами демократии, но в то же время поддерживают систему РФ, ведущую войну против Украины, должны за это ответить.
Зеленский подчеркнул, что глава Кремля Владимир Путин не демонстрирует уважения к Европе и пытается влиять на единство ЕС через отдельных политических союзников.
