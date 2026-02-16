logo

Зеленский выставил ультиматум из двух пунктов для США и Европы

Зеленский призвал США и ЕС ввести санкции против российской атомной отрасли и родственников чиновников РФ.

16 февраля 2026, 07:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с резким призывом к США и Европе усилить давление на Россию. По словам украинского лидера, существует два ключевых шага, которые могут оказать существенное влияние на Кремль, а именно новые санкции на российскую атомную энергетику и депортации россиян из Европы и Штатов.

Зеленский выставил ультиматум из двух пунктов для США и Европы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью изданию Politico во время Мюнхенской конференции безопасности призвал усилить давление на РФ. Первым шагом президент назвал введение санкций против всей российской атомной отрасли, в том числе государственной корпорации "Росатом".

"Он (Трамп) может наложить санкции против всей (российской) атомной энергии. Он может дать этот месседж европейцам", — сказал Зеленский.

По его словам, несмотря на масштабные санкции против российской экономики, ядерный сектор до сих пор остается вне жестких ограничений.

Вторым пунктом у Зеленского стоит персональная ответственность для родственников и близкого окружения российских чиновников. Президент заявил, что члены семей, проживающих или обучающихся в ЕС и США, пользуются благами демократии, но в то же время поддерживают систему РФ, ведущую войну против Украины, должны за это ответить.

Зеленский подчеркнул, что глава Кремля Владимир Путин не демонстрирует уважения к Европе и пытается влиять на единство ЕС через отдельных политических союзников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский неожиданно поблагодарил Орбана.

Также "Комментарии" писали, что Дмитрий Медведев резко ответил Зеленскому на его слова о Путине.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=m03qjBcGUe4
