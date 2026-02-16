На Мюнхенській конференції заявили про "червоні лінії" в підтримці України

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що попри роки повномасштабної війни, партнери України досі мають "червоні лінії" щодо постачання озброєння. За її словами, варто зрозуміти, що Росія не зміниться та досі не хоче миру.

Метте Фредеріксен. Фото з відкритих джерел

Метте Фредеріксен виступила на Мюнхенській конференції з безпеки, де вказала на існування "червоних ліній" для партнерів України.

"Наша проблема щодо України досі в тому, що лишаються "червоні лінії" стосовно озброєння, яке можна застосувати для перемоги у цій війні. А війну неможливо виграти із зв’язаною за спиною рукою. Тому потрібно дати їм зброю, щоб вони могли завдавати ударів по Росії", — сказала Фредеріксен.

Прем'єр-міністерка Данії зауважила, що якби у 2023 році під час Вільнюського саміту НАТО було ухвалено інше рішення, то сьогодні ситуація для поставок озброєння була б іншою.

"Ми точно знаємо, що маємо надати, зокрема, звісно, і членство в НАТО. Якби Україна вже була членом НАТО, якби це рішення ухвалили у Вільнюсі, сьогодні ми були б у зовсім іншій ситуації", — зазначила Фредеріксен.

Вона також наголосила, що Захід має чітко усвідомити, що Росія не демонструє готовності до миру. За її словами, Кремль не зацікавлений в закінченні війни.

