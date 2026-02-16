На Мюнхенській конференції заявили про "червоні лінії" в підтримці України

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що попри роки повномасштабної війни, партнери України досі мають "червоні лінії" щодо постачання озброєння. За її словами, варто зрозуміти, що Росія не зміниться та досі не хоче миру.
Метте Фредеріксен. Фото з відкритих джерел
Метте Фредеріксен виступила на Мюнхенській конференції з безпеки, де вказала на існування "червоних ліній" для партнерів України.
Прем'єр-міністерка Данії зауважила, що якби у 2023 році під час Вільнюського саміту НАТО було ухвалено інше рішення, то сьогодні ситуація для поставок озброєння була б іншою.
Вона також наголосила, що Захід має чітко усвідомити, що Росія не демонструє готовності до миру. За її словами, Кремль не зацікавлений в закінченні війни.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що генерал США Бен Годжес розкритикував спроби президента Дональда Трампа завершити війну в Україні через тиск на Київ, а не на Москву.
Також "Коментарі" писали про звіт Інституту вивчення війни, де вказали, що Кремль прагне не лише українських територій, а й зміни влади в Києві.