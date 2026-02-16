Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что несмотря на годы полномасштабной войны, партнеры Украины до сих пор имеют "красные линии" по поставкам вооружения. По ее словам, следует понять, что Россия не изменится и до сих пор не хочет мира.
Мэтте Фредериксен. Фото из открытых источников
Мэтте Фредериксен выступила на Мюнхенской конференции по безопасности, где указала на существование "красных линий" для партнеров Украины.
Премьер-министр Дании отметила, что если бы в 2023 году во время Вильнюсского саммита НАТО было принято другое решение, то сегодня ситуация для поставок вооружения была бы иной.
Она также подчеркнула, что Запад должен ясно осознать, что Россия не демонстрирует готовности к миру. По ее словам, Кремль не заинтересован в окончании войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал США Бен Ходжес подверг критике попытки президента Дональда Трампа завершить войну в Украине из-за давления на Киев, а не на Москву.
Также "Комментарии" писали об отчете Института изучения войны, где указали, что Кремль стремится не только к украинским территориям, но и к изменению власти в Киеве.