На Мюнхенской конференции заявили о "красных линиях" в поддержке Украины

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что несмотря на годы полномасштабной войны, партнеры Украины до сих пор имеют "красные линии" по поставкам вооружения. По ее словам, следует понять, что Россия не изменится и до сих пор не хочет мира.

Мэтте Фредериксен. Фото из открытых источников

Мэтте Фредериксен выступила на Мюнхенской конференции по безопасности, где указала на существование "красных линий" для партнеров Украины.

"Наша проблема относительно Украины до сих пор в том, что остаются "красные линии" по вооружению, которое можно применить для победы в этой войне. А войну невозможно выиграть со связанной за спиной рукой. Поэтому нужно дать им оружие, чтобы они могли наносить удары по России", — сказала Фредериксен.

Премьер-министр Дании отметила, что если бы в 2023 году во время Вильнюсского саммита НАТО было принято другое решение, то сегодня ситуация для поставок вооружения была бы иной.

"Мы точно знаем, что должны предоставить, в частности, конечно, и членство в НАТО. Если бы Украина уже была членом НАТО, если бы это решение было принято в Вильнюсе, сегодня мы были бы в совершенно иной ситуации", — отметила Фредериксен.

Она также подчеркнула, что Запад должен ясно осознать, что Россия не демонстрирует готовности к миру. По ее словам, Кремль не заинтересован в окончании войны.

