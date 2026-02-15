Генерал США розкритикував спроби Трампа завершити війну в Україні: що не так

Підхід адміністрації США до завершення війни в Україні від самого початку був хибним. Так вважає колишній командувач силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, який різко розкритикував стратегію президента США Дональда Трампа у тиску на Київ замість Москви.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Бен Годжес вважає, що спроби команди Дональда Трампа змусити Україну до поступок не можуть привести до справедливого миру.

"На жаль, підхід цієї адміністрації до мирних переговорів від самого початку був неправильним. Вони чинять увесь тиск на Україну, а не на Росію. Їм байдуже до причин цієї війни. І вони очікують, що Україна віддасть території, які російська армія навіть не здатна захопити. Я не знаю, як це можна назвати хорошими мирними переговорами", — пояснює Годжес в коментарі "Укрінформ".

Годжес також пов’язав цю політику адміністрації Трампа з небажанням передавати Україні далекобійні ракети "Томагавк". Американський генерал припустив, що нинішня команда президента США не готова до більш рішучих кроків проти Кремля, хоча висловив сподівання, що у Вашингтоні зрештою усвідомлять нещирість Москви.

"Росіяни, звісно, не мають наміру завершувати цю війну, навіть попри те, що Путін каже, ніби вони хочуть миру. Ніхто у світі в це не вірить. Але Трамп, думаю, у це вірить або просто хоче, щоб це було саме так", — зауважив Годжес.

Оцінюючи здатність України завдавати ударів углиб території РФ власними засобами, Годжес визнав їхню ефективність, але підкреслив, що цього недостатньо. На його думку, європейська та американська оборонна промисловість повинні активніше підтримати виробництво ракет і боєприпасів для України.

