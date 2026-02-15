Генерал США раскритиковал попытки Трампа завершить войну в Украине: что не так

Подход администрации США к завершению войны в Украине с самого начала был ошибочным. Так считает бывший командующий силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, подвергший резкой критике стратегию президента США Дональда Трампа в давлении на Киев вместо Москвы.

Бен Ходжес считает, что попытки команды Дональда Трампа вынудить Украину к уступкам не могут привести к справедливому миру.

"К сожалению, подход этой администрации к мирным переговорам с самого начала был неправильным. Они оказывают все давление на Украину, а не на Россию. Им безразлично к причинам этой войны. И они ожидают, что Украина отдаст территории, которые российская армия даже не способна захватить. Я не знаю, как это можно назвать хорошими мирными переговорами", — объясняет Ходжес в комментарии "Укринформ".

Ходжес также увязал эту политику администрации Трампа с нежеланием передавать Украине дальнобойные ракеты "Томагавк". Американский генерал предположил, что нынешняя команда президента США не готова к более решительным шагам против Кремля, хотя выразил надежду, что в Вашингтоне в конечном счете осознают неискренность Москвы.

"Россияне, конечно, не намерены завершать эту войну, даже несмотря на то, что Путин говорит, что они хотят мира. Никто в мире в это не верит. Но Трамп, думаю, в это верит или просто хочет, чтобы это было именно так", — заметил Ходжес.

Оценивая способность Украины наносить удары вглубь территории РФ собственными средствами, Ходжес признал их эффективность, но подчеркнул, что этого недостаточно. По его мнению, европейская и американская оборонная промышленность должна активнее поддержать производство ракет и боеприпасов для Украины.

