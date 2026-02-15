Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Подход администрации США к завершению войны в Украине с самого начала был ошибочным. Так считает бывший командующий силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, подвергший резкой критике стратегию президента США Дональда Трампа в давлении на Киев вместо Москвы.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Бен Ходжес считает, что попытки команды Дональда Трампа вынудить Украину к уступкам не могут привести к справедливому миру.
Ходжес также увязал эту политику администрации Трампа с нежеланием передавать Украине дальнобойные ракеты "Томагавк". Американский генерал предположил, что нынешняя команда президента США не готова к более решительным шагам против Кремля, хотя выразил надежду, что в Вашингтоне в конечном счете осознают неискренность Москвы.
Оценивая способность Украины наносить удары вглубь территории РФ собственными средствами, Ходжес признал их эффективность, но подчеркнул, что этого недостаточно. По его мнению, европейская и американская оборонная промышленность должна активнее поддержать производство ракет и боеприпасов для Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский раскрыл новые детали предложения США по выходу Украины из Донбасса.
Также "Комментарии" писали, что в США предлагают Путину вручить приз "Человек года НАТО".