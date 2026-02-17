Зеленский выдвинул Трампу условия для окончания войны в Украине

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский сформулировал три ключевых условия для завершения войны и адресовал их президенту США Дональду Трампу. В интервью изданию Politico глава государства подчеркнул, что мир возможен только при наличии гарантий безопасности, финансирования восстановления и реального прекращения огня.
Зеленский выдвинул Трампу условия для завершения войны
Первым условием Зеленский назвал надежные гарантии безопасности со стороны США без предварительных договоренностей с Владимиром Путиным. Второй шаг предполагает масштабное финансирование послевоенного восстановления Украины, а третий пункт – прекращение огня на фронте. Зеленский уверен, что именно Трамп должен использовать свое влияние, чтобы заставить Кремль согласиться на паузу в боевых действиях. Если Москва откажется, США должны предоставить Киеву всю необходимую помощь.
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что ключевым пунктом является прекращение огня.
Однако политический обозреватель отмечает, что существуют проблемы и по другим пунктам от Зеленского. Трамп неоднократно заявлял, что выступает против масштабного финансирования Украины на средства американских налогоплательщиков.
Также остается и вопрос о гарантиях безопасности. Как объясняет Портников, в Европе не уверены, что США будут выполнять свои обязательства по пятой статье НАТО. Таким образом, для Украины реальная гарантия может заключаться не в автоматическом военном вмешательстве, а в создании таких условий, при которых Россия не рискнет повторить нападение.
Также "Комментарии" писали об оценке Портникова, считающего, что Кремль затягивает переговоры и стремится дотянуть войну до завершения президентства Трампа в 2029 году.