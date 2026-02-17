Зеленский выдвинул Трампу условия для окончания войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сформулировал три ключевых условия для завершения войны и адресовал их президенту США Дональду Трампу. В интервью изданию Politico глава государства подчеркнул, что мир возможен только при наличии гарантий безопасности, финансирования восстановления и реального прекращения огня.

Зеленский выдвинул Трампу условия для завершения войны

Первым условием Зеленский назвал надежные гарантии безопасности со стороны США без предварительных договоренностей с Владимиром Путиным. Второй шаг предполагает масштабное финансирование послевоенного восстановления Украины, а третий пункт – прекращение огня на фронте. Зеленский уверен, что именно Трамп должен использовать свое влияние, чтобы заставить Кремль согласиться на паузу в боевых действиях. Если Москва откажется, США должны предоставить Киеву всю необходимую помощь.

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что ключевым пунктом является прекращение огня.

"Если говорить об этих трех шагах, то я бы начал именно с прекращения огня. Ведь если огонь не прекращается, то нет никакого смысла разговаривать о восстановлении страны и искать какие-то гарантии безопасности. Мы уже находимся в этой ловушке. Дипломаты и политики постоянно говорят о деньгах, которые могут быть выделены на восстановление Украины. Обсуждают детали гарантий безопасности, а война между тем продолжается. Можно сказать, что это в интересах российского президента Путина", – объясняет Портников.

Однако политический обозреватель отмечает, что существуют проблемы и по другим пунктам от Зеленского. Трамп неоднократно заявлял, что выступает против масштабного финансирования Украины на средства американских налогоплательщиков.

"Возникает довольно простой вопрос: как Трамп согласится с планом Зеленского, если идея не помогать Украине американскими деньгами была одной из главных идей предвыборной кампании и остается одной из важных идей его президентства?", — отметил Портников.

Также остается и вопрос о гарантиях безопасности. Как объясняет Портников, в Европе не уверены, что США будут выполнять свои обязательства по пятой статье НАТО. Таким образом, для Украины реальная гарантия может заключаться не в автоматическом военном вмешательстве, а в создании таких условий, при которых Россия не рискнет повторить нападение.

