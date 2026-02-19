logo

Порошенко заявил о серьезной ошибке Трампа по отношению к Путину
Порошенко заявил о серьезной ошибке Трампа по отношению к Путину

Петр Порошенко заявил, что Дональд Трамп недооценивает намерения Владимира Путина.

19 февраля 2026, 14:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что действующий президент США Дональд Трамп допускает серьезную ошибку, считая, что российский диктатор Владимир Путин "торгуется" за лучшие условия мира во время переговоров для окончания войны.

Порошенко: Трамп ошибается по поводу Путина. Фото из открытых источников

Петр Порошенко в интервью Politico заявил, что рассчитывать на положительный результат переговоров с Кремлем без давления не стоит. По его словам, Трамп по ошибке предполагает, что Путин с ним пытается торговаться.

"Это неправда. Путин не торгуется. У него совершенно другое понимание. Путин хочет восстановить Советский Союз. Путин хочет восстановить Российскую империю. Путин мечтает о своем месте в истории. И независимо от цены потерянных жизней, русских жизней и, конечно, украинских жизней", — сказал Порошенко.

Бывший президент также обратил внимание на прошлое Путина в структурах КГБ, назвав его специалистом по дестабилизации. По мнению Порошенко, требования Москвы относительно территориальных уступок – это инструмент внутреннего раскола Украины.

"Путин использует это требование, чтобы попытаться дестабилизировать внутреннюю политическую ситуацию в Украине и разрушить единство страны, поскольку любая территориальная уступка должна быть вынесена на референдум, который расколол бы украинцев. Это российский сценарий", — сказал Порошенко, заметив опыт Путина в КГБ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский выдвинул Трампу условия для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал о совершенно разных разговорах с Байденом и Трампом.



Источник: https://www.politico.eu/article/petro-poroshenko-interview-vladimir-putin/
