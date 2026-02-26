Трамп этого не понимает: какую он совершает большую ошибку в отношении Путина

Президент США Дональд Трамп "не понимает", чего на самом деле хочет российский диктатор Владимир Путин в войне против Украины. Об этом пишет историк и журналист Оуэн Мэтьюз в колонке британского издания The Telegraph.

Трамп ошибается по поводу Путина. Фото из открытых источников

По мнению Мэтьюза, ключевая ошибка части западных политиков состоит в убеждении, что Кремль воюет только на территории. По их мнению, якобы, если Москва получит дополнительную часть Донбасса, она согласится на мир. По словам историка, ситуацию так же видит и Трамп. Однако он убежден, что реальные цели России гораздо глубже.

"Но чего Москва действительно хочет — это политический контроль над Украиной. Не просто какой-то участок территории, а юридически обязывающая структура для постоянного вмешательства в политическую жизнь страны. Кремль стремится к механизму вмешательства в украинскую языковую политику, СМИ, православную церковь, историческую память и выборы", — утверждает Мэтьюз.

По его словам, независимая, демократическая Украина, способная свободно выбирать западные союзы, в Кремле рассматривается как экзистенциальная угроза России.

Автор также обращает внимание на попытки России убедить США в возможности "выгодных соглашений", в частности обещаниями масштабных экономических проектов. Однако Мэтьюз считает, что это лишь дипломатический маневр Кремля, призванный склонить Вашингтон к давлению на Киев.

Несмотря на все попытки Кремля повлиять на украинское общество после четырех лет полномасштабной войны шансов на приход пророссийского правительства в Украине практически нет. Однако Мэтьюз считает, что Москва до сих пор добивается таких гарантий безопасности для Украины, которые позволили бы России в будущем сохранять право на военное вмешательство.

"Но коренная причина тупика заключается в том, что Путин не покидает свою главную политическую цель. Единственное, чего он не потерпит, – это свободная, прозападная Украина. И именно это является препятствием, что объясняет, почему переговоры приобрели тот самый затяжной и безрезультатный характер, что и сами боевые действия", — заключает британский журналист.

