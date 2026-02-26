Трамп этого не понимает: какую он совершает большую ошибку в отношении Путина

Рубрики
Президент США Дональд Трамп "не понимает", чего на самом деле хочет российский диктатор Владимир Путин в войне против Украины. Об этом пишет историк и журналист Оуэн Мэтьюз в колонке британского издания The Telegraph.
Трамп ошибается по поводу Путина. Фото из открытых источников
По мнению Мэтьюза, ключевая ошибка части западных политиков состоит в убеждении, что Кремль воюет только на территории. По их мнению, якобы, если Москва получит дополнительную часть Донбасса, она согласится на мир. По словам историка, ситуацию так же видит и Трамп. Однако он убежден, что реальные цели России гораздо глубже.
По его словам, независимая, демократическая Украина, способная свободно выбирать западные союзы, в Кремле рассматривается как экзистенциальная угроза России.
Автор также обращает внимание на попытки России убедить США в возможности "выгодных соглашений", в частности обещаниями масштабных экономических проектов. Однако Мэтьюз считает, что это лишь дипломатический маневр Кремля, призванный склонить Вашингтон к давлению на Киев.
Несмотря на все попытки Кремля повлиять на украинское общество после четырех лет полномасштабной войны шансов на приход пророссийского правительства в Украине практически нет. Однако Мэтьюз считает, что Москва до сих пор добивается таких гарантий безопасности для Украины, которые позволили бы России в будущем сохранять право на военное вмешательство.
