В Кремле сделали заявление о сроках окончания войны против Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не определяет конкретные сроки для окончания войны России против Украины. По его словам, Россия "решает задачу мирного урегулирования", а не подгоняет процесс во временные рамки.
Сергей Лавров о сроках окончания войны. Фото из открытых источников
Сергей Лавров, выступая перед журналистами в Москве, прокомментировал сообщение о том, что президент США Дональд Трамп хочет достичь окончания войны в Украине в течение месяца. По его словам, Россия не ставит дедлайн для завершения конфликта.
Глава МИД РФ также подверг критике "коалицию желающих", заявив, что ее участники "выдают желаемое за действительное". Кроме того, Лавров традиционно обвинил Запад в стремлении добиться поражения России и назвал реакцию на ядерные угрозы со стороны Москвы проявлением "раздражения".
Отдельно министр упомянул о возможной встрече между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, такой контакт возможен только после окончательно завершения переговоров между делегациями, чтобы "поставить точку" в конце войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что издание Axios выяснило детали разговора Зеленского и президента США Дональда Трампа. По их данным, Зеленский выразил надежду на то, что война в Украине закончится в 2026 году, а Трамп выразил желание, чтобы она завершилась в течение месяца.
Также "Комментарии" писали, что Трамп этого не понимает в войне России против Украины. Какую большую ошибку совершает американский лидер в отношении Путина.