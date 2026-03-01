logo

Буданов заявил о существовании графика для окончания войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Буданов заявил о существовании графика для окончания войны в Украине

Кирилл Буданов сообщил, что Украина имеет условный календарный график завершения войны и следует за ним.

1 марта 2026, 07:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что у мирных переговоров есть шанс закончить войну России против Украины. По его словам, у Украины есть собственный условный календарный график для достижения мира с Россией и Киев сейчас "более или менее" движется в соответствии с этим планом.

Буданов заявил о существовании графика для окончания войны в Украине

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона рассказал, что дедлайн для окончания войны не жестко зафиксирован, однако стратегическое видение завершения войны существует.

"Я бы иначе на это смотрел. Есть понятный для нас определенный календарный график. Он существует, условный, скажем так. Потому что все может колебаться, в зависимости от развития событий. Но, тем не менее, он существует. Более менее мы в нем сейчас действительно двигаемся", — сказал Буданов.

Глава ОП также выразил осторожный оптимизм по мирным переговорам. Буданов сказал, что "верит" в возможность окончания войны России против Украины благодаря мирным переговорам.

"Я все же в них верю. Как бы там скептически на это все многие не смотрели. И надеюсь, что мы добьемся успеха, потому что это будет так же наша победа. Это будет означать устойчивое развитие, дальнейшее устойчивое развитие Украины, завершение кровопролития, будущее для нас всех, для нашего государства", — добавил Буданов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что "окно возможностей" для завершения войны может сохраняться до промежуточных выборов в США осенью. По данным Axios, во время телефонного разговора с Трампом американский лидер выразил желание окончить войну в Украине до конца марта.

С начала 2026 года Украина, США и Россия уже провели три раунда переговоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле сделали заявление о сроках окончания войны против Украины.

Также "Комментарии" писали, что искусственный интеллект предлагает нанести ядерный удар для окончания войны.



