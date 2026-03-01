Буданов заявил о существовании графика для окончания войны в Украине

Рубрики
Slava Kot
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что у мирных переговоров есть шанс закончить войну России против Украины. По его словам, у Украины есть собственный условный календарный график для достижения мира с Россией и Киев сейчас "более или менее" движется в соответствии с этим планом.
Кирилл Буданов. Фото из открытых источников
Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона рассказал, что дедлайн для окончания войны не жестко зафиксирован, однако стратегическое видение завершения войны существует.
Глава ОП также выразил осторожный оптимизм по мирным переговорам. Буданов сказал, что "верит" в возможность окончания войны России против Украины благодаря мирным переговорам.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что "окно возможностей" для завершения войны может сохраняться до промежуточных выборов в США осенью. По данным Axios, во время телефонного разговора с Трампом американский лидер выразил желание окончить войну в Украине до конца марта.
С начала 2026 года Украина, США и Россия уже провели три раунда переговоров.
