Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Це найголовніший урок": Буданов зробив важливу заяву про війну Росії проти України
"Це найголовніший урок": Буданов зробив важливу заяву про війну Росії проти України

Кирило Буданов у четверту річницю вторгнення заявив, що головний урок війни з Росією - єдність українців.

24 лютого 2026, 10:27
Автор:
avatar

Slava Kot

У четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну керівник Офісу президента Кирило Буданов звернувся до українців із заявою про головні підсумки дванадцяти років війни. За його словами, ключовим уроком війни Росії проти України стала єдність суспільства.

"Це найголовніший урок": Буданов зробив важливу заяву про війну Росії проти України

Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

Кирило Буданов розповів, що у лютому 2022 року Росія розраховувала здобути швидку перемогу у війні проти України. Однак держава вистояла, і за словами колишнього очільника ГУР, це сталося не лише завдяки армії, а й завдяки згуртованості суспільства, роботі інституцій та витривалості економіки.

"Росія розраховувала зламати нас за кілька днів. Але Україна вистояла. Усі ці роки ми не мали вдосталь часу на глибоке осмислення того, як війна змінила нас як націю, – нам просто було ніколи, адже ми мусили битися, мусили захищати Україну", — йдеться в заяві Буданов.

За словами Буданова, ці роки стали випробуванням для кожного: від військових на передовій до цивільних у тилу. Водночас Україна змогла створити одну з найбоєздатніших і найтехнологічніших армій світу та заручитися підтримкою міжнародних партнерів.

Буданов наголосив, що українцям не варто мати ілюзій щодо намірів ворога чи сподіватися на легкий шлях до перемоги. Війна триває, і вона потребує щоденного відчуття плеча поряд.

"Це, мабуть, найголовніший урок російсько-української війни: наша сила в єдності. Тільки разом ми можемо бути сильною державою в боротьбі на незалежність", — додав Буданов.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, чи закінчиться війна у 2026 році та які шанси на мир.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський вперше показав свій бункер під час звернення з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії.



Джерело: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official/345
