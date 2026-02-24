Зеленський вперше показав свій бункер: як виглядає укриття президента (ВІДЕО)

Президент України Володимир Зеленський вперше відкрив для публіки підземний об’єкт на Банковій, звідки керував країною в найкритичніші дні повномасштабного вторгнення Росії. За словами президента, саме там відбувалися перші міжнародні розмови після атаки РФ.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський у відеозверненні з нагоди річниці повномасштабного вторгнення Росії показав свій бункер. Президент пройшов коридорами укриття та показав невеликий кабінет, де відбулися його переговори зі світовими лідерами.

"Цей кабінет, ця маленька кімната в бункері на Банковій, — тут були перші мої розмови з лідерами світу на початку війни. Я тут говорив з президентом Байденом і саме тут почув: "Володимире, є загроза, вам треба терміново залишити Україну. Ми готові в цьому допомогти". І я тут відповів, що мені потрібна зброя, а не таксі", — сказав Зеленський на відео з бункера.

Президент розповів, що працював під землею, а потім підіймався нагору, щоб записувати звернення до українців. Також Зеленський розповів, що в цьому бункері була його команда, уряд та проходили наради з військовими та дзвінки до лідерів світу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський в інтерв’ю BBC згадав, що перші два роки вторгнення жив у бункері. Тоді він обіцяв, що планує найближчим часом показати укриття журналістам та пояснив це тим, що у бункер він спускається лише під час повітряних тривог.

