Трамп змінить свою думку щодо війни в Україні: Зеленський розкрив, що вплине на президента США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що особистий візит президента США Дональда Трампа може стати переломним моментом у сприйнятті війни. На думку Зеленського, лише перебування в Україні дозволить повною мірою зрозуміти масштаб агресії та визначити, що саме російський диктатор Володимир Путін блокує шлях до миру.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський у зверненні до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого подякував міжнародним лідерам, які від початку війни приїздили до Києва. За словами президента, ці візити були не просто дипломатичними жестами, а символом підтримки в найкритичніші моменти.

"Ми пам’ятаємо, як перші іноземні лідери прибували в Україну на початку цієї війни. Ми зрозуміли, хто нам дійсно брат і друг, хто не побоявся, не завагався, хто зберіг ім’я і не переживав, як не сердити Путіна. Я хочу подякувати кожному лідеру, який обрав світлий бік історії – обрав Україну. У Європі, США, Канаді, Японії, Австралії. Всім, всім, хто з нами", — сказав президент.

Окремо Зеленський звернувся до Дональда Трампа з запрошенням президента США відвідати Україну, зокрема Меморіал пам'яті загиблих героїв у Києві. За словами Зеленського, особистий досвід перебування в країні, дозволить американському лідеру зрозуміти, що причиною продовження війни є Путін на якого потрібно натиснути, щоб закінчити війну.

"І я дуже хочу одного дня прийти сюди з президентом США. Я точно знаю: тільки побувавши в Україні й побачивши на власні очі наше життя і боротьбу, відчувши наших людей і ось це море болю, — тільки так можна зрозуміти, про що ця війна насправді. І через кого. Хто тут агресор. На кого потрібно тиснути… зрозуміти, що Путін і є ця війна. Він — причина початку й перепона для її закінчення. І ставити на місце треба саме Росію, щоб справжній мир був", — додав президент.

