Трамп змінить свою думку щодо війни в Україні: Зеленський розкрив, що вплине на президента США

Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що особистий візит президента США Дональда Трампа може стати переломним моментом у сприйнятті війни. На думку Зеленського, лише перебування в Україні дозволить повною мірою зрозуміти масштаб агресії та визначити, що саме російський диктатор Володимир Путін блокує шлях до миру.
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський у зверненні до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого подякував міжнародним лідерам, які від початку війни приїздили до Києва. За словами президента, ці візити були не просто дипломатичними жестами, а символом підтримки в найкритичніші моменти.
Окремо Зеленський звернувся до Дональда Трампа з запрошенням президента США відвідати Україну, зокрема Меморіал пам'яті загиблих героїв у Києві. За словами Зеленського, особистий досвід перебування в країні, дозволить американському лідеру зрозуміти, що причиною продовження війни є Путін на якого потрібно натиснути, щоб закінчити війну.
