Трамп изменит свое мнение по поводу войны в Украине: Зеленский раскрыл, что повлияет на президента США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что личный визит президента США Дональда Трампа может стать переломным моментом в восприятии войны. По мнению Зеленского, только пребывание в Украине позволит в полной мере понять масштаб агрессии и определить, что именно российский диктатор Владимир Путин блокирует путь к миру.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в обращении к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля поблагодарил международных лидеров, которые с начала войны приезжали в Киев. По словам президента, эти визиты были не просто дипломатическими жестами, а символом поддержки в критические моменты.

"Мы помним, как первые иностранные лидеры прибывали в Украину в начале войны. Мы поняли, кто нам действительно брат и друг, кто не побоялся, не дрогнул, кто сохранил имя и не переживал, как не сердить Путина. Я хочу поблагодарить каждого лидера, который избрал светлую сторону истории – избрал Украину. В Европе, США, Канаде, Японии, Австралии. Всем, всем, кто с нами", – сказал президент.

Отдельно Зеленский обратился к Дональду Трампу с приглашением президента США посетить Украину, в частности, Мемориал памяти погибших героев в Киеве. По словам Зеленского, личный опыт пребывания в стране позволит американскому лидеру понять, что причиной продолжения войны является Путин, на которого нужно надавить, чтобы закончить войну.

"И я очень хочу однажды прийти сюда с президентом США. Я точно знаю: только побывав в Украине и увидев своими глазами нашу жизнь и борьбу, почувствовав наших людей и вот это море боли, — только так можно понять, о чем эта война на самом деле. И из-за кого. Кто здесь агрессор. На кого нужно давить… понять, что Путин и есть эта война. Он – причина начала и преграда для ее окончания. И ставить на место нужно именно Россию, чтобы настоящий мир был", — добавил президент.

