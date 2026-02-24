Трамп изменит свое мнение по поводу войны в Украине: Зеленский раскрыл, что повлияет на президента США

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что личный визит президента США Дональда Трампа может стать переломным моментом в восприятии войны. По мнению Зеленского, только пребывание в Украине позволит в полной мере понять масштаб агрессии и определить, что именно российский диктатор Владимир Путин блокирует путь к миру.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в обращении к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля поблагодарил международных лидеров, которые с начала войны приезжали в Киев. По словам президента, эти визиты были не просто дипломатическими жестами, а символом поддержки в критические моменты.
Отдельно Зеленский обратился к Дональду Трампу с приглашением президента США посетить Украину, в частности, Мемориал памяти погибших героев в Киеве. По словам Зеленского, личный опыт пребывания в стране позволит американскому лидеру понять, что причиной продолжения войны является Путин, на которого нужно надавить, чтобы закончить войну.
