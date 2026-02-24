logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.3

EUR/UAH

51.01

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Трамп изменит свое мнение по поводу войны в Украине: Зеленский раскрыл, что повлияет на президента США
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп изменит свое мнение по поводу войны в Украине: Зеленский раскрыл, что повлияет на президента США

Зеленский заявил, что визит Трампа в Украину может изменить его взгляды на войну и роль Путина.

24 февраля 2026, 08:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что личный визит президента США Дональда Трампа может стать переломным моментом в восприятии войны. По мнению Зеленского, только пребывание в Украине позволит в полной мере понять масштаб агрессии и определить, что именно российский диктатор Владимир Путин блокирует путь к миру.

Трамп изменит свое мнение по поводу войны в Украине: Зеленский раскрыл, что повлияет на президента США

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в обращении к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля поблагодарил международных лидеров, которые с начала войны приезжали в Киев. По словам президента, эти визиты были не просто дипломатическими жестами, а символом поддержки в критические моменты.

"Мы помним, как первые иностранные лидеры прибывали в Украину в начале войны. Мы поняли, кто нам действительно брат и друг, кто не побоялся, не дрогнул, кто сохранил имя и не переживал, как не сердить Путина. Я хочу поблагодарить каждого лидера, который избрал светлую сторону истории – избрал Украину. В Европе, США, Канаде, Японии, Австралии. Всем, всем, кто с нами", – сказал президент.

Отдельно Зеленский обратился к Дональду Трампу с приглашением президента США посетить Украину, в частности, Мемориал памяти погибших героев в Киеве. По словам Зеленского, личный опыт пребывания в стране позволит американскому лидеру понять, что причиной продолжения войны является Путин, на которого нужно надавить, чтобы закончить войну.

"И я очень хочу однажды прийти сюда с президентом США. Я точно знаю: только побывав в Украине и увидев своими глазами нашу жизнь и борьбу, почувствовав наших людей и вот это море боли, — только так можно понять, о чем эта война на самом деле. И из-за кого. Кто здесь агрессор. На кого нужно давить… понять, что Путин и есть эта война. Он – причина начала и преграда для ее окончания. И ставить на место нужно именно Россию, чтобы настоящий мир был", — добавил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, закончится ли война в 2026 году. Какие шансы на мир и главные предпосылки.

Также "Комментарии" писали, что Путин послал новый сигнал о войне РФ против Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-ukrayini-v-chetverti-rokovini-pochatku-103021
Теги:

Новости

Все новости