Путін послав новий сигнал щодо війни РФ проти України: що стоїть за заявами Кремля

Російський диктатор Володимир Путін використав 23 лютого ("день захисника вітчизни") не лише для урочистостей, а й для формування нового суспільного сигналу щодо війни проти України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), аналітики якого вбачають у риториці Кремля підготовку до можливих обмежених мобілізаційних заходів.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як пише Інститут вивчення війни, під час церемонії нагородження Путін наголосив на "величезній відповідальності" російських військових перед народом і державою. За оцінкою ISW, повторювані акценти на відповідальності та патріотизмі, це спроба поступово нормалізувати ідею нових жертв та підготувати суспільство до додаткових призовів резервістів.

"Путін, ймовірно, усвідомлює внутрішнє невдоволення, яке можуть викликати такі примусові резервні заклики, і намагається превентивно заручитися більшою підтримкою населення, нормалізуючи концепцію жертви та відповідальності, перш ніж він ініціює такі заклики", — йдеться у звіті ISW.

Аналітики вважають, що йдеться не про негайну масову мобілізацію, а про поетапні, обмежені призови, які дозволять поповнювати армію РФ без різкого соціального вибуху. Така стратегія дає можливість поступово адаптувати громадську думку до тривалої війни.

Показовою стала й поява заступника голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв, який 23 лютого виступив у військовій формі, хоча не є військовослужбовцем. Медведєв заявив, що Росії "потрібна перемога", але визнав, що "ціна перемоги має значення". На думку аналітиків ISW, це сигнал про готовність Кремля відкрито говорити про втрати, одночасно намагаючись продемонструвати "турботу" про мобілізованих.

Однак, реальна тактика російської армії, яка базується на виснажливих штурмах із великими втратами, свідчить про відсутність суттєвих змін у підходах. Інститут вивчення війни приходить до висновку, що заяви Путіна та Медведєва 23 лютого можуть бути частиною ширшої інформаційної кампанії з підготовки населення до тривалої війни та нових людських ресурсів для фронту. Таким чином Кремль прагне заздалегідь "соціалізувати" ідею втрат і мобілізації, щоб зменшити ризики внутрішньої нестабільності.

