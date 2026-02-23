Велика помилка Путіна перед вторгненням: він не знав цього про Україну

Напередодні повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року Кремль був переконаний, що опору від українців майже не буде. За даними аналітичного матеріалу The Guardian, у Москві вважали, що до 90% українців або підтримають російський наступ, або змиряться з ним. Цей стратегічний прорахунок став однією з ключових помилок російського диктатора Володимира Путіна.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Видання The Guardian, посилаючись на понад 100 джерел у США, Європі, Україні та Росії, пише, що західні розвідки змогли точно передбачити сценарій вторгнення, але не його наслідки. Наприклад, у Вашингтоні та Лондоні очікували швидкого падіння Києва. Проте, частина європейських служб узагалі сумнівалася, що у 21 столітті можлива велика сухопутна війна в центрі Європи.

"Вся суть існування розвідувальної служби полягає в тому, щоб передбачати, коли розпочнеться наступна війна. А ми повністю все зіпсували", — зазначив офіцер європейської розвідки.

Водночас українське керівництво на чолі з Зеленським до останнього публічно мінімізувало ризики, побоюючись паніки й економічного обвалу. Попередження від ЦРУ та MI6 надходили ще з осені 2021 року. Однак навіть після концентрації російських військ біля кордонів багато хто не вірив у повномасштабний наступ.

У Кремлі ж виходили з хибної оцінки, що лише близько 10% українців нібито були готові чинити спротив. Навіть за цими підрахунками це означало мільйони потенційних противників окупації і наявних російських сил було недостатньо для придушення такого опору. Як пише The Guardian, політична логіка Путіна переважила військові застереження.

За даними видання, єдиним високопосадовцем, який відкрито виступив проти планів вторгнення Росії в Україну був Дмитро Козак. Він старий соратник Путіна, який на момент вторгнення обіймав посаду заступника глави адміністрації президента РФ. Як пише The Guardian, Козак був шокований планами Кремля, але повністю їх усвідомив за день до нападу РФ. Він намагався переконати Путіна у помилковості такого рішення, яке мало б стати катастрофою для РФ, але його позицію проігнорували.

Також британське видання вказує, що ще однією несподіванкою стала позиція президента Володимира Зеленського. У перші дні війни і Москва, і частково Вашингтон припускали, що він залишить столицю. Натомість його публічна присутність у Києві та відмова від пропозиції Байдена виїхати з країни стала символом спротиву та мобілізувала суспільство.

