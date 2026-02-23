Большая ошибка Путина перед вторжением: он не знал этого об Украине

В преддверии полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Кремль был убежден, что сопротивления от украинцев почти не будет. По данным аналитического материала The Guardian, в Москве считали, что до 90% украинцев либо поддержат российское наступление, либо смирятся с ним. Этот стратегический просчет стал одной из ключевых ошибок российского диктатора Владимира Путина.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание The Guardian, ссылаясь на более чем 100 источников в США, Европе, Украине и России, пишет, что западные разведки смогли точно предсказать сценарий вторжения, но не его последствия. Например, в Вашингтоне и Лондоне ожидали скорого падения Киева. Но, часть европейских служб сомневалась, что в 21 веке возможна большая сухопутная война в центре Европы.

"Вся суть существования разведывательной службы состоит в том, чтобы предусматривать, когда начнется следующая война. А мы полностью испортили все", — отметил офицер европейской разведки.

В то же время, украинское руководство во главе с Зеленским до последнего публично минимизировало риски, опасаясь паники и экономического обвала. Предупреждения ЦРУ и MI6 поступали еще с осени 2021 года. Однако даже после концентрации российских войск у границ многие не верили в полномасштабное наступление.

В Кремле же исходили из ложной оценки, что только около 10% украинцев якобы были готовы сопротивляться. Даже по этим подсчетам это означало миллионы потенциальных противников оккупации и российских сил было недостаточно для подавления такого сопротивления. Как пишет The Guardian, политическая логика Путина перевесила военные оговорки.

По данным издания, единственным высокопоставленным чиновником, открыто выступившим против планов вторжения России в Украину был Дмитрий Козак. Он старый соратник Путина, на момент вторжения занимавший пост заместителя главы администрации президента РФ. Как пишет The Guardian, Козак был в шоке от планов Кремля, но полностью их осознал за день до нападения РФ. Он пытался убедить Путина в ошибочности такого решения, которое стало б катастрофой для РФ, но его позицию проигнорировали.

Также британское издание отмечает, что еще одной неожиданностью стала позиция президента Владимира Зеленского. В первые дни войны и Москва, и частично Вашингтон предполагали, что он покинет столицу. Его публичное присутствие в Киеве и отказ от предложения Байдена выехать из страны стал символом сопротивления и мобилизовал общество.

