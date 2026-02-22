logo_ukra

"Є лише один варіант": на Заході пояснили, як Путін може піти з України

Володимир Путін покине Україну лише в разі поразки. Москва не готова до миру.

22 лютого 2026, 12:35
Автор:
Slava Kot

Російський диктатор Володимир Путін може залишити Україну лише в разі поразки. Таку думку висловив британський журналіст і політолог Домінік Лоусон у колонці для The Times. За його словами, Росія хоче лише виключно капітуляції України на війні та продовжуватиме свою агресію.

"Є лише один варіант": на Заході пояснили, як Путін може піти з України

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Домінік Лоусон вказує, що попри розмови про "мирні переговори", Москва не демонструє готовності завершити війну без досягнення своїх стратегічних цілей. Політолог стверджує, що будь-який компроміс не змінить глибоко мілітаризовану модель російської економіки й суспільства. 

За його словами, система, побудована на війні, потребуватиме нового конфлікту, якщо нинішній завершиться без чіткої поразки Кремля. Журналіст наголошує, що лише військова невдача може змінити внутрішню динаміку в Росії та стати уроком для суспільства, зокрема молодого покоління, яке виховується в умовах державної пропаганди та військової риторики.

"Коли думаєш про те, що Путін зробив з умами цілого покоління російських дітей, це лише підкреслює, наскільки необхідно, щоб їх навчили іншому уроку. А це можливо лише через поразку...", — вказує Лоусон.

Подібну оцінку висловив кореспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофімов, зазначивши, що Росія не припинить війну, доки не досягне капітуляції України. Журналіст закликав не сприймати дипломатичні сигнали як реальний намір Москви завершити бойові дії.

"Збережіть свій час та ігноруйте театр кабукі "мирних переговорів" про припинення російської війни проти України. Росія не збирається зупиняти війну, доки не досягне капітуляції України, а Україна ще далеко не наближається до точки, коли вона повинна здатися. Все інше – це шум", — зауважив Трофімов.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін та Трамп ведуть таємні переговори.

Також "Коментарі" писали, що в Росії цинічно відреагували на нову масовану атаку по Україні та назвали цілі ударів.



Джерело: https://www.thetimes.com/comment/columnists/article/one-way-putin-will-leave-ukraine-b79v70zmh
