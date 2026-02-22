"Есть только один вариант": на Западе объяснили, как Путин может уйти из Украины

Российский диктатор Владимир Путин может покинуть Украину только в случае поражения. Такое мнение высказал британский журналист и политолог Доминик Лоусон в колонке The Times. По его словам, Россия хочет только исключительно капитуляции Украины на войне и будет продолжать свою агрессию.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Доминик Лоусон указывает, что, несмотря на разговоры о "мирных переговорах", Москва не демонстрирует готовности завершить войну без достижения своих стратегических целей. Политолог утверждает, что любой компромисс не изменит глубоко милитаризованную модель российской экономики и общества.

По его словам, система, построенная на войне, потребует нового конфликта, если нынешний завершится без четкого поражения Кремля. Журналист отмечает, что только военная неудача может изменить внутреннюю динамику в России и стать уроком для общества, в частности, молодого поколения, воспитывающегося в условиях государственной пропаганды и военной риторики.

"Когда думаешь о том, что Путин сделал с умами целого поколения русских детей, это лишь подчеркивает, насколько нужно, чтобы их научили другому уроку. А это возможно только через поражение...", — указывает Лоусон.

Подобную оценку высказал корреспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов, отметив, что Россия не прекратит войну, пока не достигнет капитуляции Украины. Журналист призвал не воспринимать дипломатические сигналы как реальное намерение Москвы завершить боевые действия.

"Сохраните свое время и игнорируйте театр кабуки "мирных переговоров" о прекращении российской войны против Украины. Россия не собирается останавливать войну, пока не достигнет капитуляции Украины, а Украина еще далеко не приближается к точке, когда она должна сдаться. Все остальное – это шум", — отметил Трофимов.

