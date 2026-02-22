У Росії цинічно відреагували на нову масовану атаку по Україні: назвали цілі ударів

Міністерство оборони РФ заявило, що у ніч на 22 лютого російські війська здійснили масовану атаку по українських містах та критичній інфраструктурі. За даними російського відомства, у атаці брали участь близько 80 безпілотників "Герань", понад 10 крилатих ракет Х-22, не менше 15 ракет "Циркон" та "Іскандер".

Реакція Міноборони РФ на атаку Росії по Україні. Фото з відкритих джерел

Міноборони РФ заявляє, що цілі для ударів нібито стали виключно військові об’єкти, куди Росія традиційно зараховує енергетичну інфраструктуру України.

"ЗС РФ завдали удару високоточною зброєю великої дальності по об'єктах ВПК та енергетичної інфраструктури України, які використовуються на користь ЗСУ", — повідомляє МО РФ.

Удари були завдані по Києву, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Сумській та Одеській областях, а також Кривому Розі. Повітряна тривога оголошена на всій території України. У Росії стверджують, що серед найбільших постраждалих об’єктів опинилася Трипільська ТЕС, що забезпечує електроенергією Київщину та центральні регіони, а також ТЕЦ-6 у столиці.

Президент України Володимир Зеленський у своїй реакції наголосив, що Росія випустила майже 300 ударних дронів, здебільшого "шахеди", та понад 50 ракет різних типів, включно з балістичними.

"Головна ціль удару – енергетика, також постраждали звичайні житлові будинки, є пошкодження залізниці. Москва продовжує вкладатися в удари більше, ніж у дипломатію", — відреагував президент та додав що в наслідок атаки загинула одна людина, ще вісім отримали поранення, серед них дитина.

