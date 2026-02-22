Росія масово накрила Україну ракетами: у яких регіонах чули вибухи

Під ранок 22 лютого Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні, застосувавши крилаті та балістичні ракети, а також ударні дрони типу "Шахед". Повітряну тривогу оголосили по всій країні.

Росія атакувала Україну. Фото: Gleb Garanich/ Reuters

За даними Повітряних сил ЗСУ, близько другої ночі в повітряному просторі з’явилися групи безпілотників, спершу на Дніпропетровщині, Кіровоградщині та Донеччині. Ближче до четвертої ранку ворог розпочав пуски балістичних ракет із північного напрямку та з Криму. Моніторингові канали припускали застосування ракет "Циркон". Також у небо піднімалися МіГ-31К, які є носіями "Кинджалів", а російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160 здійснювали пускові маневри. Як наслідок повітряну тривогу оголосили по всій країні

Перші вибухи у столиці пролунали близько 04:00. Протягом години по Києву та агломерації випустили щонайменше 13 швидкісних ракет. Згодом у Києві чули повторні вибухи. Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про роботу ППО та закликав мешканців залишатися в укриттях. У Святошинському районі спалахнула пожежа на даху багатоповерхівки.

Атака на Кропивницький

Близько 04:16 та 04:21 у місті пролунали вибухи. Перед цим військові попереджали про швидкісну ціль.

Вибухи у Миколаєві та Полтаві

Моніторингові канали повідомили про вибухи у Миколаєві вибухи о 05:22. У Полтаві звуки вибухів пролунали близько 05:40. В цей момент за даними Повітряних сил над регіоном пролітали крилаті ракети.

Також вибухи чули в Одеській, Черкаській та інших областях. Наслідки атаки уточнюються.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про вибухи у центрі Львова, які відбулися в ніч на 22 лютого.

Також "Коментарі" писали, що Росія здригалася від вибухів. В Міноборони РФ розповіли про удар "Фламінго".