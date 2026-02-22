Россия массово накрыла Украину ракетами: в каких регионах слышали взрывы

К утру 22 февраля Россия осуществила масштабную комбинированную атаку по Украине, применив крылатые и баллистические ракеты, а также ударные дроны типа "Шахед". Воздушная тревога была объявлена по всей стране.

Россия атаковала Украину. Фото: Gleb Garanich/Reuters

По данным Воздушных сил ВСУ, около двух ночи в воздушном пространстве появились группы беспилотников, сначала на Днепропетровщине, Кировоградщине и Донетчине. Ближе к четырем утра враг приступил к пускам баллистических ракет с северного направления и из Крыма. Мониторинговые каналы предполагали применение ракет Циркон. Также в небо поднимались МиГ-31К, являющиеся носителями "Кинжалов", а российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 совершали пусковые маневры. Как следствие, воздушную тревогу объявили по всей стране.

Первые взрывы в столице прогремели около 04:00. В течение часа по Киеву и агломерации выпустили не менее 13 скоростных ракет. Затем в Киеве слышали повторные взрывы. Начальник КМВА Тимур Ткаченко сообщил о работе ПВО и призвал жителей оставаться в укрытиях. В Святошинском районе вспыхнул пожар на крыше многоэтажки.

Атака на Кропивницкий

Около 04:16 и 04:21 в городе раздались взрывы. Перед этим военные предупреждали о скоростной цели.

Взрывы в Николаеве и Полтаве

Мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Николаеве в 05:22. В Полтаве звуки взрывов раздались около 05:40. В этот момент по данным воздушных сил над регионом пролетали крылатые ракеты.

Также взрывы слышали в Одесской, Черкасской и других областях. Последствия атаки уточняются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о взрывах в центре Львова, произошедших в ночь на 22 февраля.

Также "Комментарии" писали, что Россия содрогалась от взрывов. В Минобороны РФ рассказали об ударе "Фламинго".