Потужні вибухи у центрі Львова: є загиблі

У Львові з інтервалом близько 10 хвилин пролунали два потужні вибухи. Повітряної тривоги в місті на момент інциденту не оголошували.

Вибухи у центрі Львова

За інформацією депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, вибух стався у центральній частині міста — на вулиці Шпитальній поблизу торговельного центру "Магнус".

На місці працює велика кількість правоохоронців та екстрених служб. За попередніми даними, є постраждалі, зокрема працівники поліції, які прибули на виклик, а також, імовірно, військовослужбовець Національної гвардії. Повідомляється про вибиті вікна в навколишніх будівлях і запах горілого.

У моніторингових каналах з’являється інформація про поранених та паніку серед людей. Також повідомляють, що на дорозі виявили тіло людини, національна поліція України підтвердила факт загибелі.

Причини вибухів наразі невідомі. Очікуються офіційні повідомлення від правоохоронних органів.



