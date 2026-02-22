Мощные взрывы в центре Львова: есть погибшие

Во Львове с интервалом около 10 минут прогремели два мощных взрыва. Воздушная тревога в городе на момент инцидента не объявлялась.

Взрывы в центре Львова

По информации депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, взрыв произошел в центральной части города — на улице Шпитальной вблизи торгового центра "Магнус".

На месте работает большое количество правоохранителей и экстренных служб. По предварительным данным, есть пострадавшие, в том числе сотрудники полиции, прибывшие по вызову, а также, вероятно, военнослужащий Национальной гвардии. Сообщается о выбитых окнах в окружающих зданиях и запахе горелого.

В мониторинговых каналах появляется информация о раненых и панике среди людей. Также сообщают, что на дороге обнаружено тело человека, национальная полиция Украины подтвердила факт гибели.

Причины взрывов пока неизвестны. Ожидаются официальные уведомления от правоохранительных органов.



