В России цинично отреагировали на новую массированную атаку по Украине: назвали цели ударов

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 22 февраля российские войска совершили массированную атаку по украинским городам и критической инфраструктуре. По данным российского ведомства, в атаке участвовали около 80 беспилотников "Герань", более 10 крылатых ракет Х-22, не менее 15 ракет "Циркон" и "Искандер".

Реакция Минобороны РФ на атаку России по Украине. Фото из открытых источников

Минобороны РФ заявляет, что цели для ударов якобы стали исключительно военные объекты, куда Россия традиционно засчитывает энергетическую инфраструктуру Украины.

"ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК и энергетической инфраструктуры Украины, которые используются в пользу ВСУ", — сообщает МО РФ.

Удары были нанесены по Киеву, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях, а также по Кривому Рогу. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. В России утверждают, что среди крупнейших пострадавших объектов оказалась Трипольская ТЭС, снабжающая электроэнергией Киевщину и центральные регионы, а также ТЭЦ-6 в столице.

Президент Украины Владимир Зеленский в своей реакции подчеркнул, что Россия выпустила почти 300 ударных дронов, в основном "шахеды", и более 50 ракет разных типов, включая баллистические.

"Главная цель удара – энергетика, также пострадали обычные жилые дома, есть повреждения железной дороги. Москва продолжает вкладываться в удары больше, чем в дипломатию", — отреагировал президент и добавил, что в результате атаки погиб один человек, еще восемь получили ранения, среди них ребенок.

