Будинок нардепа Разумкова розтрощено під час атаки РФ на Київщину (ВІДЕО)

Масована нічна атака Росії на Київ і область 22 лютого зачепила житлові квартали в передмісті Києва. Серед пошкоджених будинків опинилася також оселя народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Будинок депутата Разумкова було пошкоджено через атаку Росії

Дмитро Разумков розповів, що під час російської атаки почув момент падіння ракети, а потім потужний вибух, який в будинку повибивав вікна та пошкодило частину майна.

"Був приліт ракети… Чули що падала ракета. Пройшла гучно, повиносила всі вікна. Сюди прибігли, вийшла мама, забрали дитину, потім побіжали хлопці, підняли плити, дістали іншу дитину, дістали батька. Це з першого будинку, з другого не знаю", — розповів депутат про ситуацію.

Також Разумков розповів про наслідки атаки по Київщині.

"Немає вікон, все повиносило. Десь щось поламало... Діти трошки перелякалися, але все нормально. Точно краще ніж у інших", — додав нардеп.

Відео з заявою Разумкова, що його будинок було розтрощено під час атаки РФ поширили в соціальних мережах:

Нагадаємо, що в ніч проти 22 лютого Київщина опинилася під комбінованою атакою ракет і безпілотників. У регіоні зафіксовано руйнування житлових будинків, вибиті вікна та пошкоджені автомобілі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія масовано атакувала Київ. Моніторингові канали повідомляли про 13 ракет, які рухалися в напрямку столиці України.

Також "Коментарі" писали про атаку Росії на інші міста, зокрема вибухи пролунали в Полтаві, Одесі, Миколаєві та інших регіонах. РФ атакувала Україну крилатими, балістичними ракетами та дронами.