logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Будинок нардепа Разумкова розтрощено під час атаки РФ на Київщину (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Будинок нардепа Разумкова розтрощено під час атаки РФ на Київщину (ВІДЕО)

Під час масованої атаки на Київщину 22 лютого пошкоджено будинок нардепа Дмитра Разумкова.

22 лютого 2026, 10:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Масована нічна атака Росії на Київ і область 22 лютого зачепила житлові квартали в передмісті Києва. Серед пошкоджених будинків опинилася також оселя народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Будинок нардепа Разумкова розтрощено під час атаки РФ на Київщину (ВІДЕО)

Будинок депутата Разумкова було пошкоджено через атаку Росії

Дмитро Разумков розповів, що під час російської атаки почув момент падіння ракети, а потім потужний вибух, який в будинку повибивав вікна та пошкодило частину майна.

"Був приліт ракети… Чули що падала ракета. Пройшла гучно, повиносила всі вікна. Сюди прибігли, вийшла мама, забрали дитину, потім побіжали хлопці, підняли плити, дістали іншу дитину, дістали батька. Це з першого будинку, з другого не знаю", — розповів депутат про ситуацію.

Також Разумков розповів про наслідки атаки по Київщині.

"Немає вікон, все повиносило. Десь щось поламало... Діти трошки перелякалися, але все нормально. Точно краще ніж у інших", — додав нардеп.

Відео з заявою Разумкова, що його будинок було розтрощено під час атаки РФ поширили в соціальних мережах:

Нагадаємо, що в ніч проти 22 лютого Київщина опинилася під комбінованою атакою ракет і безпілотників. У регіоні зафіксовано руйнування житлових будинків, вибиті вікна та пошкоджені автомобілі. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія масовано атакувала Київ. Моніторингові канали повідомляли про 13 ракет, які рухалися в напрямку столиці України.

Також "Коментарі" писали про атаку Росії на інші міста, зокрема вибухи пролунали в Полтаві, Одесі, Миколаєві та інших регіонах. РФ атакувала Україну крилатими, балістичними ракетами та дронами.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини