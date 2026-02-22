Дом нардепа Разумкова разбит во время атаки РФ на Киевщину (ВИДЕО)

Массированная ночная атака России на Киев и область 22 февраля затронула жилые кварталы в пригороде Киева. Среди поврежденных домов оказался также дом народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Дом депутата Разумкова был поврежден из-за атаки России

Дмитрий Разумков рассказал, что во время российской атаки услышал момент падения ракеты, а затем мощный взрыв, который в доме выбил окна и повредил часть имущества.

"Был прилет ракеты… Слышали что падала ракета. Прошла громко, вынесла все окна. Сюда прибежали, вышла мама, забрали ребенка, потом побежали ребята, подняли плиты, достали другого ребенка, достали отца. Это из первого дома, из второго не знаю", — рассказал депутат о ситуации.

Также Разумков рассказал о последствиях атаки по Киевщине.

"Нет окон, все вынесло. Где-то что-то поломало... Дети немного испугались, но все нормально. Точно лучше, чем у других", — добавил нардеп.

Видео с заявлением Разумкова, что его дом был разбит вов ремя атаки РФ распространили в социальных сетях:

Напомним, что в ночь на 22 февраля Киевщина оказалась под комбинированной атакой ракет и беспилотников. В регионе зафиксированы разрушения жилых домов, выбиты окна и повреждены автомобили.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия массированно атаковала Киев. Мониторинговые каналы сообщали о 13 ракетах, двигавшихся в направлении столицы Украины.

Также "Комментарии" писали об атаке России на другие города, в том числе взрывы прогремели в Полтаве, Одессе, Николаеве и других регионах. РФ атаковала Украину крылатыми, баллистическими ракетами и дронами.