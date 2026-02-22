Дом нардепа Разумкова разбит во время атаки РФ на Киевщину (ВИДЕО)

Рубрики
Массированная ночная атака России на Киев и область 22 февраля затронула жилые кварталы в пригороде Киева. Среди поврежденных домов оказался также дом народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
Дом депутата Разумкова был поврежден из-за атаки России
Дмитрий Разумков рассказал, что во время российской атаки услышал момент падения ракеты, а затем мощный взрыв, который в доме выбил окна и повредил часть имущества.
Также Разумков рассказал о последствиях атаки по Киевщине.
Видео с заявлением Разумкова, что его дом был разбит вов ремя атаки РФ распространили в социальных сетях:
Напомним, что в ночь на 22 февраля Киевщина оказалась под комбинированной атакой ракет и беспилотников. В регионе зафиксированы разрушения жилых домов, выбиты окна и повреждены автомобили.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия массированно атаковала Киев. Мониторинговые каналы сообщали о 13 ракетах, двигавшихся в направлении столицы Украины.
Также "Комментарии" писали об атаке России на другие города, в том числе взрывы прогремели в Полтаве, Одессе, Николаеве и других регионах. РФ атаковала Украину крылатыми, баллистическими ракетами и дронами.