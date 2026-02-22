Для Путіна настав вирішальний час: Кремль зіткнувся з серйозними проблемами через війну

Для російського диктатора Володимира Путіна цей рік може стати визначальним. Продовження війни проти України перетворилося для нього на екзистенційне питання, від якого залежить не лише стратегія Кремля, а і його власне політичне майбутнє. Про це заявив генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Ігор Романенко в ефірі "Radio NV" заявив, що Путін опинився у своєрідній пастці, коли завершення війни може поставити під загрозу його владу, але її продовження дедалі більше виснажує ресурси країни.

"Тобто його життя політичне – чи він залишається, чи його там зіб'є його ж оточення. Не кажучи вже про подальшу відповідальність – юридичну, міжнародну. І тому він буде триматися за ці дії, нарощувати зусилля. Інше питання, що ресурс, завдяки чому він це може робити, фінансовий, економічний, він для нього погіршується. І в нього цей рік такий знаковий", — вважає Романенко.

Генерал заявив, що вже з грудня минулого року військове поповнення зменшується в РФ порівняно з рівнем втрат, а економічний і фінансовий тиск на Росію зростає.

Романенко також звернув увагу на зниження темпів просування російських військ в Україні. Водночас Сили оборони за останні тижні повернули під контроль близько 300 квадратних кілометрів території. На його думку, це свідчить про погіршення стратегічного становища Путіна та Росії.

"Але цього не вистачає. Необхідно зупинити хоча б й повільне, але просування ворожі армії по цих територіях. І довести рівень впливу Сил оборони України на такий, щоб зупинити це просування", — вважає генерал.

На думку військового, така зміна на війні в Україні змусить Путіна перейти до реальних мирних переговорів.

