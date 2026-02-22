ЗСУ пішли в контрнаступальну операцію: скільки територій звільнили - деталі

Збройні сили України підтвердили проведення контрнаступальної операції на Олександрівському напрямку. За даними Десантно-штурмових військ ЗСУ, з початку операції українські підрозділи відновили контроль над понад 300 квадратними кілометрами території та вісьмома населеними пунктами.

ЗСУ пішли в контрнаступальну операцію. Фото з відкритих джерел

Десантно-штурмові війська ЗС України опублікували заяву, де вказали, що основною метою контрнаступальної операції є зрив планів противника щодо подальшого просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також витіснення російських військ за межі адміністративного кордону Дніпропетровщини. У ДШВ зазначають, що ситуація на напрямку залишається динамічною і російські сили чинять запеклий опір і намагаються утримати зайняті позиції.

"Незважаючи на активні штурмові дії противника, підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ відбивають усі атаки та успішно проводять наступальні дії", – йдеться в повідомлення.

Як пишуть у ДШВ, звільнені території були зачищені від диверсійно-розвідувальних груп, що дозволило стабілізувати лінію фронту на окремих ділянках. Загалом українські сили повернули під контроль понад три сотні кв. км українських територій.

"З початком операції угрупованням ДШВ разом із суміжними підрозділами відновлено контроль над територією понад 300 кв. км. (зачищено від ДРГ противника) над восьми населеними пунктами. Поки триває активна фаза операції, говорити про остаточні її результати дещо передчасно", – додали в ДШВ.

Про успіхи Сил оборони раніше повідомляли аналітики проєкту DeepState, які фіксували відтіснення російських підрозділів поблизу Калинівського та Тернового. Тепер цю інформацію офіційно підтвердили в ЗСУ.

